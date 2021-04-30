Пятница, 30 Апреля 2021 17:16

АрмИнфо.Программы и услуги, предоставляемые в дошкольных учреждениях, отныне будут нуждаться в обязательном лицензировании. Законопроект об этом был обсужден сегодня на заседании постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, в Армении имеется порядка 300 учреждений, которые действуют в основном под видом центров развития, и реализуют различные дошкольные образовательные программы.

Замминистра отметила, что целесообразность принятия законопроекта обусловлена тем, что данные центры, действуя вне контроля и занимаясь образованием, развитием, обучением, заботой о детях, не обеспечивают минимальные требования в плане здравоохранения и безопасности детей. В большинстве случаев, эти учреждения работают без четких критериев и не обеспечивают результатов, адекватных образовательным критериям подготовки детель к школе. С принятием законопроекта в Армении будет сформировано единое поле общих стандартов государственной политики в области дошкольного образования, условий лицензирования и требований к дошкольным организациям, установлены механизмы контроля за соблюдением условий и требований лицензирования и четкие критерии применения санкций в случае их несоблюдения. При этом, сообщается, будет обеспечен сбор госпошлины в бюджет РА в размере около 6 млн драмов.

Для реализации дошкольной образовательной программы и услуг планируется предоставлять только одну лицензию. Размер госпошлины составит 20 тысяч драмов. Для всех действующих центров развития срок прохождения процедуры лицензирования будет установлен до 30 декабря 2022 года.