Пятница, 30 Апреля 2021 16:13

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян прокомментировал журналистам, считает ли он раскрытым дело о событиях 1 марта 2008 года.

"У генерального прокурора есть следующий ответ на этот вопрос: по части раскрытия дело отправлено в суд, по остальной части у нас есть выделенная часть, которая находится на стадии досудебного производства", - сказал он 30 апреля в беседе с журналистами.

На ремарку о том, что его обвиняют в провале дела 1 марта, генеральный прокурор Армении ответил: "Я ищу такого обвинителя, который однажды встанет передо мной".

Напомним, что 17 августа 2018 года в ходе митинга на площади республики, премьер- министр Никол Пашинян заявил, что "дело 1 "марта", по сути, раскрыто в полном объеме". "Я вновь со всей ответственностью заявляю: никто из преступников, главарей преступников не избежит ответственности", - также сказал глава правительства.