Пятница, 30 Апреля 2021 15:58

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян исключает возможность политических преследованияй, в частности, в отношении ряда глав общин и жителей Сюникской области.

По его словам, процесс проводится в рамках закона, а по факту инцидента в Сюнике возбуждено уголовное дело, в рамках которого в отношении ряда лиц осуществляется уголовное преследование.

Артур Давтян заверил также, что генпрокуратура реагировала на все случаи о применении пыток в отношении подвергнутых приводу. Все подобные сообщения были направлены в Специальную следственную службу, добавил он.

Коснувшись поручения премьер-министра Никола Пашиняна правоохранительным органам, Давтян заявил, что не считает это вмешательством в дела судебной системы. По его словам, лица, которые принимали участие в совещании и, которым было адресовано поручение, являются представителями структур, действующих при премьер-министре и "он имеет право поделиться произошедшим со своими подчиненными".

Напомним, что в ходе визита Никола Пашиняна в Сюник 20 и 21 апреля в ряде общин области прошли акции протеста. Премьер в спешке покинул Агарак и был вынужден объехать Мегри и Каджаран. Уже в Капане, в ходе совещания, он поручил главам силовых структур в жесткой форме наказать всех виновников. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия к представителю власти. За этим последовали задержания глав общин Сюника. В частности, за организацию протестов в Сюнике мэру Мегри Мхитару Закаряну было предъявлено обвинение в хулиганстве. Суд признал неправомерным его задержание, и он был отпущен на свободу. Адвокат вице-мэра Гориса Менуа Овсепяна Давид Карапетян сообщил о применении пыток в отношении его подзащитногоПо его словам, М.Овсепян был доставлен из Гориса в Главное управление Полиции в Ереване, где к нему было проявлено унизительное отношение.