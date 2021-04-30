Пятница, 30 Апреля 2021 14:57

АрмИнфо.Текущий политический кризис в Армении должен быть разрешен внеочередными парламентскими выборами. Партия "Во имя социальной справедливости" с первого дня была за их проведение, так как мы видим, что иного пути для ухода Никола Пашиняна нет.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель партии "Во имя социальной справедливости", эксперт клуба "Глас народа" Арман Гукасян. По его словам, упорно муссируются слухи о том, что премьер Пашинян намерен все же отказаться от проведения выборов: "Наша партия осуждает подобные попытки, если они действительно имеют место быть. Отмена выборов еще больше углубит политический кризис и приведет к негативным последствиям", - сказал он.

Гукасян отметил, что последние три года показали, что во власти недостаточно профессионалов, способных отстаивать интересы Армении. И в этом смысле предстоящие выборы должны стать тем катализатором, который позволит здоровым политическим силам и профессионалам прийти на смену неэффективным управленцам. Ключевая роль здесь, по его словам, отводится народу Армении, который даст справедливую оценку, как действующей власти, так и ее оппонентам, предлагающим реальную альтернативу.

Главная же задача руководства страны обеспечить свободное волеизъявление граждан: "Любые попытки фальсификации выборов могут привести к непрогнозируемым последствиям и турбулентности. Но не стоит забывать, что и стремление политических сил во что бы то ни стало прийти к власти, игнорируя демократические процедуры и опираясь на силовые методы, также способствует ослаблению страны. Учитывая геополитическую ситуацию в регионе, Армении крайне опасно идти по пути нестабильности", - подчеркнул он.

Арман Гукасян также сказал, что партии стало известно, что определенные внешние силы поддерживают, пытаются повысить популярность и роль в политической жизни Армении ультранационалистов, которые имеют цель дестабилизировать ситуацию в выборный и поствыборный период. Также этими силами поставлена цель поднять в стране антироссийскую истерию в контексте карабахского конфликта.

"Мы считаем, что в нынешних условиях эти силы занимаются антигосударственной деятельностью, тем самым льют воду на мельницу наших врагов. Российско-армянские отношения и их углубление на сегодняшний день являются залогом безопасности Армении, а также гарантом стабильности в регионе. Именно Россия остановила войну в Карабахе. Ни одна международная структура реально никак не повлияла на прекращение военных действий. Провокационные силы, которые финансируются извне, попытались использовать тему голосования российской делегации в ПАСЕ по вопросу армянских военнопленных и поднять антироссийскую волну. У них ничего не получилось, потому что подавляющее большинство армянского общества хорошо понимают, что реально повлиять на вопрос военнопленных можно только в плоскости, которая заложена со стороны России в формате прямой работы на трехстороннем уровне Россия-Армения-Азербайджан. А прозападные силы своей антироссийской деятельностью только вредят возвращению военнопленных и работают на благо Азербайджана и Турции",- сказал лидер партии "Во имя социальной справедливости".

Что касается участия в предстоящих досрочных выборах, Арман Гукасян отметил, что в случае их проведения партия обязательно примет участие, однако окончательное решение по формату будет заявлено лишь после того, как выборы будут официально назначены.