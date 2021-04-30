Пятница, 30 Апреля 2021 14:55

АрмИнфо. Государственная служба контроля проводит проверки в Сюникской области, но работы не имеют ничего общего с развитиями вокруг визита премьер-министра Никола Пашиняна в Сюник. "Исследования начались еще до визита премьер-министра и не имеют прямой связи с визитом главы правительства", - заверил начальник Государственной контрольной службы Тигран Улиханян 30 апреля на пресс-конференции.

Так, по словам главы Службы контроля, исследования стартовали примерно месяц назад, в общинах Капан, Горис, Мегри и Сисиан. При этом Улиханян воздержался от уточнения деталей, в первую очередь, относящихся выбора данного региона в качестве объекта исследований. "У нас есть система оценки определенных рисков и посредством данной системы выявляются различные сферы, которые нами рассматриваются в качестве рисковых, после чего поступает предложение о старте исследований или мониторинге", - сказал он - непрояснив, о каких именно рисках идет речь в данной конкретной ситуации.

По его словам, возможно, в определенный момент можно будет найти связь с каким- нибудь инцидентом. Вместе с тем, поведение чиновника также может стать сигналом для начала исследований, добавил глава Службы.

В течение нескольких дней результаты исследований в виде справки будут переданы и.о. премьер-министра. Улиханян не стал делиться с подробностями документа, "пока они не доложены премьеру".

Напомним, что 21 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Сюник в сопровождении десятков сотрудников службы безопасности. Ему устроили "теплый прием" в Агараке, скандируя "Никол - предатель", "Никол, уходи!", "Никол - капитулянт!", "Никол - турок!". Произошла потасовка между противниками премьера и сотрудниками службы безопасности. Премьер в спешке покинул Агарак и был вынужден объехать Мегри и Каджаран. Уже в Капане, в ходе совещания, он поручил главам силовых структур в жесткой форме наказать всех виновников. За этим последовали задержания глав общин Сюника. В частности, за организацию протестов в Сюнике мэру Мегри Мхитару Закаряну было предъявлено обвинение в хулиганстве. Суд признал неправомерным его задержание, и он был отпущен на свободу. 22 апреля была прекращена лицензия таможенного склада "Агарак", которая обслуживает КПП "Мегри" и принадлежит семье Закаряна. 28 апреля правящий парламентский блок "Мой шаг" через законодательную инициативу ликвидировала льготу, предоставленную таможенному складу "Агарак", таким образом, по словам депутата от провластной фракции Сисака Габриеляна, устранив "монополию одного лица, которая ему была дана в свое время по закону". 26 апреля директор "PARA TV", супруга бывшего губернатора Сюникской области Ваге Акопяна Элизабет Петросян в рамках уголовного дела была допрошена в Следственном управление Комитета государственных доходов (КГД).