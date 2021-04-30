Пятница, 30 Апреля 2021 13:28

АрмИнфо.Выступая перед участниками сессии, Нурсултан Назарбаев отметил, что 30 лет назад многонациональный и многоконфессиональный народ Казахстана сделал фундаментальный выбор – двигаться вперед в единстве, мире и согласии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

– Это позволило нам создать наиболее благоприятные условия для строительства государственности и обеспечило мощнейший ресурс для формирования облика современного Казахстана. Главным камертоном здесь служит преамбула Конституции страны, которая начинается словами – «Мы народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой», - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также указал на достижения Казахстана в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения.

– Практически «с нуля» построена современная рыночная экономика, успешно проведены кардинальные реформы. Казахстан входит в число 50 наиболее развитых государств мира и группу стран с уровнем дохода выше среднего. Казахстан стал авторитетным и надежным членом глобальной семьи наций – наш флаг гордо реет в штаб-квартире ООН. Мы последовательно продвигаем свои национальные интересы и приоритеты на международной арене. Государственные границы Казахстана юридически закреплены и признаны всеми странами мира, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что лидерство Казахстана в области ядерного разоружения и нераспространения задало новый нравственный стандарт в мировом сообществе. Кроме того, особое внимание было уделено инициированным Казахстаном интеграционным проектам, таким как ЕАЭС, СВМДА, Тюркский совет, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

– Многовекторная политика позволила зарекомендовать нас как миролюбивую нацию, нацеленную на сотрудничество и обеспечение мира. Независимость стала для нас временем справедливости. Казахский народ в результате самоопределения возродили свой национальный дух и великую историю. Мы восстановили и открыли миру бесценную сокровищницу культурного наследия Великой степи – она стала органичной частью достояния всего человечества. Все это представляет собой эпохальный акт огромной значимости. Еще одним свидетельством возможностей нашей страны стал город Туркестан, выстроенный за два с небольшим года, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил, что сегодня Казахстан вступает в новый ответственный период, который совпал с периодом пандемии, усиления кризисных явлений в глобальной экономике и обострения геополитического соперничества ведущих мировых игроков.

– Эти и другие неблагоприятные обстоятельства не могут не оказывать своего негативного влияния на развитие нашего государства. Глубоко убежден, что в этих условиях Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную и выверенную политику, которую нам всем необходимо поддерживать. Она служит интересам всех казахстанцев и целям дальнейшего развития нашей нации, - сказал Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на пяти принципах, в соответствии с которыми должна быть выстроена государственная политика и новая идентичность нации в ближайшие годы. Это: принцип казахстанского патриотизма, основанного на доверии и взаимодействии между государством и гражданами; принцип гражданского равноправия; принцип объединяющей роли государственного языка; принцип «Единства в многообразии», который фактически активно дополняется принципом интеркультурализма; принцип постоянной модернизации нации.

– Ассамблее следует взять данные принципы за основу при определении стратегии дальнейшей работы. Также важно принять меры по повышению эффективности деятельности АНК в качестве действенного института общественного развития в новых условиях. Институтам Ассамблеи необходимо быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы также указал на необходимость продолжения акцентированной и системной интеграции всех этносоциальных групп в общеказахстанский социум.

– Все эти годы я всегда ставил на первое место единство народа, благополучие и гармонию, безопасность, стабильность и спокойствие граждан. Я хотел, чтобы наша Родина была эпицентром мира, чтобы никогда трагедия войн, кровавых религиозных и межэтнических конфликтов не омрачила жизнь сограждан. Сегодня можно констатировать то, что эта моя мечта сбылась. И в этом свою роль сыграла и Ассамблея народа Казахстана, созданная по моей инициативе в 1995 году, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что мир и согласие в стране – это почва, на которой живут, трудятся и строят свое будущее все казахстанцы.

– Главная мысль состоит в том, что мы должны в ежедневном режиме беречь достигнутое нами. Мы сохраним стабильность и сплоченность внутри Казахстана, только если будем жить интересами всего общества. Мы не должны дать возможность расшатать устои казахстанского общества извне, - сказал Елбасы.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил благодарность всем членам Ассамблеи за постоянную поддержку его курса развития страны.

– Как известно, в соответствии с Конституционным законом «О Первом Президенте Республике Казахстан – Елбасы» и Законом «Об Ассамблее народа Казахстана» мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана. При этом ряд полномочий по управлению Ассамблеей закреплены за Президентом нашей страны. Ассамблея народа Казахстана должна быть рядом с Президентом в качестве опоры. Поэтому я решил передать право возглавлять Ассамблею народа Казахстана Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Убежден, что сегодняшнее решение будет служить интересам деятельности Ассамблеи и поможет нашему Президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее наших граждан, нашего общества и нашего государства, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева предложил закрепить за Нурсултаном Назарбаевым статус Почетного Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

– Обращаюсь к Вам, многоуважаемый Елбасы Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать Почетным Председателем Ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит Вам в силу Ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, все члены Ассамблеи поддержат данное предложение, - сказал Глава государства.