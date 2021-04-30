Пятница, 30 Апреля 2021 13:17

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил письмо президенту Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру, ожидая содействия комитета в вопросе скорейшего возвращения армянских военнопленных и гражданских

лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян в письме, указал на то, что в ходе войны против Арцаха, развязанной Азербайджаном и осуществленной при активной поддержке и прямом участии Турции, и после нее были взяты в плен несколько сотен армянских военнослужащих и гражданских лиц, которые подвергаются пыткам и удостаиваются бесчеловечного отношения со стороны Азербайджана.

<Сегодня обращение к гуманитарной ситуации в Арцахе является первоочередной задачей и требует срочного внимания международного сообщества. Международное сообщество, все страны Минской группы ОБСЕ, международные организации, отдельные лица должны дать соответствующую оценку действиям Азербайджана>, - сказал глава Армении.

Он напомнил, что согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Армения передала Азербайджану всех военнопленных. <Однако, крайне важно, чтобы обмен всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену, осуществлялся с применением принципа <все в обмен на всех>, который игнорируется со стороны Азербайджана. Азербайджан, грубо нарушая права человека и международное гуманитарное право, в настоящее время скрывает истинное число удерживаемых армянских военнопленных и заложников и продолжает отрицать и препятствовать их возвращению. Армения ожидает от международных партнеров содействия в вопросе скорейшего возвращения всех пленных>, - сказал Саркисян. Президент отметил, что обращается к Мауреру и МККК для того, чтобы были предприняты все необходимые меры в соответствии с международным гуманитарным правом для обеспечения незамедлительного освобождения и безопасного возвращения военнопленных.