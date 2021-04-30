Пятница, 30 Апреля 2021 12:36

АрмИнфо. В 2018 году наши коллеги по партии <Выход> во главе с Николом Пашиняном выбрали революционный путь. Об этом написал на своей странице в Facebook глава партии <Просвещенная Армения>, руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

<Изначально в качестве методологии развития мы выбрали эволюционный путь, то есть постепенный, плавный процесс без потрясений.

Несмотря на то, что революционный подход одержал кратковременную победу, мы все равно остались верны нашей философии до конца, даже когда вновь назначенные воодушевленные чиновники, несоответствующие своим должностями, иронизировали и высмеивали концепцию третьего пути.

Но жизнь показала, что мы были правы, и доказательством сказанного является то, что третий путь снова стал актуальным>, -написал Марукян.

Вместе с тем по убеждению депутата, сейчас армянский народ находится в плену двух разрушительных потоков - бывших и нынешних, <волкодавов> (фраза Никола Пашиняна - ред.) и <волков>.

По его словам, никто из них не может и не пытается вывести государство из катастрофической ситуации. <Напротив, они стремятся к власти только для того, чтобы уничтожить друг друга, отомстить, добиться абсолютной гегемонии. Это разрушительный путь, конечная цель которого - направление армянского государства в сторону опасных авантюр>, - сказал Марукян, и в качестве рецепта уклонения от вышеуказанной катастрофы назвав третий путь, при помощи которого люди смогут попрощаться со всеми нынешними и бывшими, волкодавами и волками, героями и предателями, идолами и спасителями.

Лидер <Просвещенной Армении> убежден, что у Армении больше нет ресурсов для того, чтобы все это терпеть - тем более личную драму Пашиняна и бывших. <Этой стране нужны спокойствие, гармония и единство. Эту путаницу, напоминающую внутреннее кровотечение, необходимо обуздать>, - заключил он.