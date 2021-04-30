Пятница, 30 Апреля 2021 12:16

АрмИнфо.Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия во время личной встречи в Ашхабаде 29 апреля.

С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях. Благодаря совместным усилиям за последние годы товарооборот вырос более чем в три раза, достигнув по итогам прошлого года 530 миллионов долларов. Создано свыше 150 совместных предприятий.

Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.

Выражена готовность и далее продвигать Ашхабадское соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Мирзиеев выразил главе Туркменистана особую признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка «Ташкент», который станет еще одним ярким символом братских отношений между нашими странами, сообщается на сайте президента Узбекистана.

По завершении встречи совместный кортеж президентов направился к Главной мечети страны, расположенной в Кипчаке, передает сайт «Туркменистан сегодня».

Главы государств приняли участие в ифтаре в память об отце лидера Туркменистана — Мяликгулы Бердымухамедове. В поминальном ужине участвовали также муфтии двух стран, старейшины и религиозные деятели.

На этом рабочий визит президента Шавката Мирзиеева завершился. В международном аэропорту Ашхабада узбекского лидера проводил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.