Пятница, 30 Апреля 2021 12:01

АрмИнфо.Подобная Высокая представленность французской стороны на мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, является подтверждением приверженности Франции общечеловеческим ценностям.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встречи с депутатами Национального Собрания Франции Ги Тесье, Франсуа Пупона, Валери Буайе, Маргрит Депре-Одебер и Ксавье Бриттона.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Айвазян выразил удовлетворение весомым вкладом французских парламентариев в поддержку армянского народа и продвижении повестки армяно-французской дружбы.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, при этом высоко оценив уровень межпарламентского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности. В этой связи Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, социально-экономические проблемы армян Арцаха, а также на необходимость их безотлагательного решения. Он поблагодарил парламентариев за поддержку армян Арцаха в период войны и после нее.