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АрмИнфо.Подобная Высокая представленность французской стороны на мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, является подтверждением приверженности Франции общечеловеческим ценностям.
Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встречи с депутатами Национального Собрания Франции Ги Тесье, Франсуа Пупона, Валери Буайе, Маргрит Депре-Одебер и Ксавье Бриттона.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Айвазян выразил удовлетворение весомым вкладом французских парламентариев в поддержку армянского народа и продвижении повестки армяно-французской дружбы.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, при этом высоко оценив уровень межпарламентского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности. В этой связи Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, социально-экономические проблемы армян Арцаха, а также на необходимость их безотлагательного решения. Он поблагодарил парламентариев за поддержку армян Арцаха в период войны и после нее.
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|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
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|Омбудсмен Армении вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена
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|Пять пожарно-спасательных расчета направлены на тушение пожара в туннеле в центре Еревана
|Марукян: Армянский народ находится в плену двух разрушительных потоков - бывших и нынешних
|Президенты Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику двусторонних отношений
|Ара Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|За сутки в Армении выявлено 536 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 964 человека
|Прогноз: Санкции в отношении США в первую очередь навредят самой Турции
|Прогноз: Новая сделка Путин-Эрдоган по Южному Кавказу и Украине отнюдь не исключена
|Степанакерт: операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Президент Армении: Признание Байденом Геноцида армян - четкий сигнал Турции воздержаться от своих амбиций в этом взрывоопасном регионе
|Лавров едет в Ереван и Баку
|При содействии фонда «Степан Гишян» в Гюмри открылся класс по изучению французского языка, оснащенный современными техническими возможностями
|Замдиректора СНБ Армении о коридоре в Мегри: "Могут быть железные дороги для транзита грузов. Но не вопрос, связанный с коридором"
|Мишустин Пашиняну: Россия дорожит братскими отношениями с Арменией
|В Кремле считают признание Вашингтоном Геноцида армян проявлением политики "кнута и пряника"
|Роберт Кочарян: Переговорным путем возможно восстановить территории Арцаха, хотя бы в границах бывшего НКАО
|КССБ ОДКБ одобрил План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на ближайший год
|Помимо непосредственных встреч, между главами спецслужб Армении и Азербайджана есть также телефонная связь
|Прогноз: Решать вопросы на Южном Кавказе от НАТО будет Турция, а не США
|Роберт Кочарян считает поражение во второй арцахской войне спланированным делом
|Армения развивает сотрудничество в сфере массовых коммуникаций с РФ
|Вандалы осквернили памятник Махатме Ганди в Ереване
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено около 100 уголовных дел по преступлениям военно-политического руководства Азербайджана
|Татевик Степанян освобождена от должности - ее место занял Нарек Мкртчян
|Еще один продукт доступен на платформе онлайн-кредитования МСП Конверс Банка
|В Грузии изучают риски открытия сухопутных границ
|Президент Туркменистана пригласил казахстанского коллегу посетить страну с визитом
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|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
|Авиакомпания SkyUp Airlines начнёт выполнение полетов из Одессы в Ереван
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