Пятница, 30 Апреля 2021 11:59

АрмИнфо.За прошедшее сутки в Армении провели 4 596 тестов на коронавирус, из коих было зарегистрировано 536 (11,6%) новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 964 человека, скончался - 21.

Фактическое лечение на данный момент получает 12 803 пациента.

Общее число заболевших в Армении достигло 216 064 (21,9%), выздоровевших – 198 135 (91,7%), летальных исходов – 4 108 (1,9%). С момента вспышки пандемии в стране провели 983 656 тестов на коронавирус.

Кроме того, за прошедшие сутки было выявлено 5 случаев, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев составило 1018.