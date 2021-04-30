Пятница, 30 Апреля 2021 11:58

АрмИнфо.Продолжающееся снижение значения Турции для США с геостратегической точки зрения создало соответствующий и крайне важный фон для произнесения президентом США Джо Байденом термина genocide. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

“Основным глобальным противником-конкурентом для США сегодня является Китай. Что вполне логически ведет к постепенному переводу стрелок внешней политики гегемона на Юго-восточную Азию и Тихоокеанский регион, то есть туда, где сегодня наиболее активен Китая. Последнее означает снижение интереса Вашингтона к Ближнему Востоку. И в свою очередь в определенной степени ведет к утрате значения одного из передовых ближневосточных государств Турции в глазах США”, - считает он.

Комментируя реакцию Анкары на заявление Байдена, академик не исключив ввода санкций против США, подчеркнул, что эти санкции, по большому счету, в первую очередь навредят самой Турции. По его оценкам, в Вашингтоне уже давно готовы к возможному выводу своей базы ВВС из турецкого Инджирлика в Грецию, чем им периодически угрожает Анкара. Меж тем, иных откликов из Анкары на произошедшее, которые бы позволили говорить о конкретных шагах Турции против США, пока что нет.

При этом, тюрколог допускает, что с признанием факта геноцида армян авторитетной державой - США их примеру последуют и другие страны, а международный процесс по признанию геноцида обретет новую географию. В этом свете, он весьма высоко оценил, имевшее широкий отклик в мире, заявление президента Байдена. Согласно Сафрастяну, речь Байдена вряд ли будет сопровождаться юридическими последствиями. Однако, сам факт признания президентом США факта геноцида армян уже означает перемену в атмосфере признания геноцида на международном уровне.

“Все это дает нам возможность начать серьезную работу в направлении достижения получения от Турции возмещения. Я оцениваю эту задачу как довольно трудную, но вполне разрешимую. Последнее потребует от нас – от армянства консолидации всех сил. А от государства – Республики Армении роли координатора данного процесса. С этой целью уже сейчас в Армении необходимо собрать лучших специалистов, историков и юристов из Армении и Диаспоры. Нам предстоит сложный, долгий путь, но именно консолидация наших сил и потенциала позволит нам его успешно преодолеть”, - подытожил академик.