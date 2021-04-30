Пятница, 30 Апреля 2021 11:56

АрмИнфо. МИД Республики Арцах выступил с заявление в связи с 30-й годовщиной операции «Кольцо».

В завлении в чатсности, говорится: «30 лет назад, 30 апреля 1991 года, азербайджанские власти начали осуществление операции «Кольцо», которую по праву можно назвать одной из самых кровавых и бесчеловечных в истории операций по депортации народов с их исторических земель.

В результате операции, в ходе которой впервые против мирных жителей использовались танки, боевые вертолеты и артиллерия, были опустошены и разрушены сотни армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортированы десятки тысяч человек, сотни были убиты и взяты в заложники. Судьба многих из них остается до сих пор неизвестной».

В МИ НКР подчеркули, что операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана и продолжением череды армянских погромов и этнических чисток, совершенных в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других армянонаселенных городах и районах Азербайджана, а также в населенных пунктах НКАО и Северного Арцаха в 1988-1991 годах.



«Операция «Кольцо» перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость и привела к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, которая продолжается до сих пор.

Военные преступления и грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в ходе операции «Кольцо», 4-дневной апрельской войны 2016 года и 44-дневной войны осени 2020 года, навязанной Арцаху со стороны Азербайджана при поддержке Турции и наемников из различных террористических группировок, являются свидетельством того, что равнодушие и безнаказанность в отношении преступлений против человечности ведут к их повторению», - заключили в Степанакерте.