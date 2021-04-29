Четверг, 29 Апреля 2021 21:49

АрмИнфо. Республиканская партия Армения (РПА) примет участие во внеочередных парламентских выборах, для того, "чтобы свергнуть власть капитулянта". Об этом 29 апреля после заседания Исполнительного органа РПА заявил зампредседателя партии Армен Ашотян.

По его словам, решение обусловлено сложившейся политической ситуацией и жизненной необходимостью отстранения от престола "капитулянта". После рассмотрения различных форматов сотрудничества РПА, как отметил Ашотян, решила пойти на выборы в составе блока с партией экс-главы СНБ РА Артура Ванецяна "Отечество".

Напомним, что 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей "технической отставке", по его словам, для запуска механизма роспуска парламента. Внеочередные выборы в парламент пойдут 20 июня.