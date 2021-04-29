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АрмИнфо. Республиканская партия Армения (РПА) примет участие во внеочередных парламентских выборах, для того, "чтобы свергнуть власть капитулянта". Об этом 29 апреля после заседания Исполнительного органа РПА заявил зампредседателя партии Армен Ашотян.
По его словам, решение обусловлено сложившейся политической ситуацией и жизненной необходимостью отстранения от престола "капитулянта". После рассмотрения различных форматов сотрудничества РПА, как отметил Ашотян, решила пойти на выборы в составе блока с партией экс-главы СНБ РА Артура Ванецяна "Отечество".
Напомним, что 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей "технической отставке", по его словам, для запуска механизма роспуска парламента. Внеочередные выборы в парламент пойдут 20 июня.
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Президент Армении: Признание Байденом Геноцида армян - четкий сигнал Турции воздержаться от своих амбиций в этом взрывоопасном регионе
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|При содействии фонда «Степан Гишян» в Гюмри открылся класс по изучению французского языка, оснащенный современными техническими возможностями
|Замдиректора СНБ Армении о коридоре в Мегри: "Могут быть железные дороги для транзита грузов. Но не вопрос, связанный с коридором"
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|В Кремле считают признание Вашингтоном Геноцида армян проявлением политики "кнута и пряника"
|Роберт Кочарян: Переговорным путем возможно восстановить территории Арцаха, хотя бы в границах бывшего НКАО
|КССБ ОДКБ одобрил План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на ближайший год
|Помимо непосредственных встреч, между главами спецслужб Армении и Азербайджана есть также телефонная связь
|Прогноз: Решать вопросы на Южном Кавказе от НАТО будет Турция, а не США
|Роберт Кочарян считает поражение во второй арцахской войне спланированным делом
|Армения развивает сотрудничество в сфере массовых коммуникаций с РФ
|Вандалы осквернили памятник Махатме Ганди в Ереване
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено около 100 уголовных дел по преступлениям военно-политического руководства Азербайджана
|Татевик Степанян освобождена от должности - ее место занял Нарек Мкртчян
|Еще один продукт доступен на платформе онлайн-кредитования МСП Конверс Банка
|В Грузии изучают риски открытия сухопутных границ
|Президент Туркменистана пригласил казахстанского коллегу посетить страну с визитом
|Пашинян обвинил Баку в невыполнении своих обязательств
|Общее число граждан, заболевших в Армении коронавирусом, превысило 215 тыс. человек
|Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование от COVID- 19 всего кабинета министров
|Госсекретарь США: Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о Геноциде армян
|Госсекретарь США и президент Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Евросоюз призывает Азербайджан незамедлительно вернуть армянских военнопленных
|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
|Авиакомпания SkyUp Airlines начнёт выполнение полетов из Одессы в Ереван
|Главы МИД Армении и Швейцарии провели политические консультации
|Григорян и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества силовых структур
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия выкупа кредитов физических лиц
|Армения получит из Китая вакцины от COVID-19
|И.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZeneca
|Арарат Мирзоян: Азербайджан грубо нарушая договоренности, продолжает незаконно удерживать сотни армянских военнопленных
|Налогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенков
|Саркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
|Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
|Николу Пашиняну нет альтернативы - Арарат Мирзоян
|В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
|Сведение личных счетов или дань справедливости: "Мой шаг" ликвидирует льготу для склада "Агарак" в Мегри
|Второй президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономики
|Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
|Парламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампании
|Прогноз: Россия свернeт шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
|Роберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизни
|В РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
|Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
|Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов
|Парламент Армении готовится в выборам
|Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн. для помощи Армении и Арцаху
|За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
|Читать больше
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
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