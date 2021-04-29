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АрмИнфо. Министерство обороны Армении сообщает об инциденте на линии соприкосновения с Азербайджаном.
Так, согласно информации, 28-го апреля, в районе 11:40, на северо-восточном участке государственной границы Армении, на участке обороны воинской части N, со стороны азербайджанского населенного пункта Алибейли (Товруз), нарушив линию соприкосновения, 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство, неся с собой трубы длиной в 30-40 м., скорее всего, с целью обеспечения водоснабжения ближайшего азербайджанского опорного пункта.
Заметив военнослужащих передовых частей ВС Армении, люди в гражданской одежде ушли в Алибейли, быстро удалились, оставив трубы на межпозиционной территории. "Военнослужащие ВС РА проявили сдержанность и не поддались на провокации. Работы противника прекращены", - говорится в сообщении.
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Президент Армении: Признание Байденом Геноцида армян - четкий сигнал Турции воздержаться от своих амбиций в этом взрывоопасном регионе
|Лавров едет в Ереван и Баку
|При содействии фонда «Степан Гишян» в Гюмри открылся класс по изучению французского языка, оснащенный современными техническими возможностями
|Замдиректора СНБ Армении о коридоре в Мегри: "Могут быть железные дороги для транзита грузов. Но не вопрос, связанный с коридором"
|Мишустин Пашиняну: Россия дорожит братскими отношениями с Арменией
|В Кремле считают признание Вашингтоном Геноцида армян проявлением политики "кнута и пряника"
|Роберт Кочарян: Переговорным путем возможно восстановить территории Арцаха, хотя бы в границах бывшего НКАО
|КССБ ОДКБ одобрил План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на ближайший год
|Помимо непосредственных встреч, между главами спецслужб Армении и Азербайджана есть также телефонная связь
|Прогноз: Решать вопросы на Южном Кавказе от НАТО будет Турция, а не США
|Роберт Кочарян считает поражение во второй арцахской войне спланированным делом
|Армения развивает сотрудничество в сфере массовых коммуникаций с РФ
|Вандалы осквернили памятник Махатме Ганди в Ереване
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено около 100 уголовных дел по преступлениям военно-политического руководства Азербайджана
|Татевик Степанян освобождена от должности - ее место занял Нарек Мкртчян
|Еще один продукт доступен на платформе онлайн-кредитования МСП Конверс Банка
|В Грузии изучают риски открытия сухопутных границ
|Президент Туркменистана пригласил казахстанского коллегу посетить страну с визитом
|Пашинян обвинил Баку в невыполнении своих обязательств
|Общее число граждан, заболевших в Армении коронавирусом, превысило 215 тыс. человек
|Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование от COVID- 19 всего кабинета министров
|Госсекретарь США: Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о Геноциде армян
|Госсекретарь США и президент Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Евросоюз призывает Азербайджан незамедлительно вернуть армянских военнопленных
|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
|Авиакомпания SkyUp Airlines начнёт выполнение полетов из Одессы в Ереван
|Главы МИД Армении и Швейцарии провели политические консультации
|Григорян и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества силовых структур
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия выкупа кредитов физических лиц
|Армения получит из Китая вакцины от COVID-19
|И.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZeneca
|Арарат Мирзоян: Азербайджан грубо нарушая договоренности, продолжает незаконно удерживать сотни армянских военнопленных
|Налогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенков
|Саркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
|Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
|Николу Пашиняну нет альтернативы - Арарат Мирзоян
|В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
|Сведение личных счетов или дань справедливости: "Мой шаг" ликвидирует льготу для склада "Агарак" в Мегри
|Второй президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономики
|Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
|Парламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампании
|Прогноз: Россия свернeт шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
|Роберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизни
|В РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
|Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
|Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов
|Парламент Армении готовится в выборам
|Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн. для помощи Армении и Арцаху
|За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
|Читать больше
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
|Прогноз: Россия свернeт шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
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