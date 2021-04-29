Четверг, 29 Апреля 2021 21:46

АрмИнфо. Министерство обороны Армении сообщает об инциденте на линии соприкосновения с Азербайджаном.

Так, согласно информации, 28-го апреля, в районе 11:40, на северо-восточном участке государственной границы Армении, на участке обороны воинской части N, со стороны азербайджанского населенного пункта Алибейли (Товруз), нарушив линию соприкосновения, 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство, неся с собой трубы длиной в 30-40 м., скорее всего, с целью обеспечения водоснабжения ближайшего азербайджанского опорного пункта.

Заметив военнослужащих передовых частей ВС Армении, люди в гражданской одежде ушли в Алибейли, быстро удалились, оставив трубы на межпозиционной территории. "Военнослужащие ВС РА проявили сдержанность и не поддались на провокации. Работы противника прекращены", - говорится в сообщении.