Четверг, 29 Апреля 2021 19:44

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян, посетивший Казань с двухдневным рабочим визитом, в беседе с корреспондентом "Известий" не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства.

"Главное, чтобы выборы были свободными и граждане Армении в условиях законности и свободного волеизъявления могли выбрать новый парламент", - подчеркнул он

Оценивая перспективы двусторонних отношений после досрочных парламентских выборов в РА, Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией были, есть и будут хорошие.