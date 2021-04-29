Четверг, 29 Апреля 2021 19:13

АрмИнфо.МИД Армении выступил с заявлением, в котором решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди.

"Мы решительно осуждаем поджог и повреждение памятника Махатме Ганди, символу независимости, государственности Индии, предводителю мира и гуманисту.

Это провокация против армяно-индийской дружбы, которая динамично развивается ан протяжении веков и с дней независимости.

Задача сохранения памятников - это обязанность всех нас. Любой такой акт вандализма и осквернения является посягательством на общечеловеческие ценности, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом", - подчеркнули в МИД Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в Ереване вновь осквернен памятник Махатме Ганди. Так, во всемирной паутине накануне были растиражированы фотографии, на которой памятник охвачен огнем. Днями ранее неизвестные забросали памятник куриными яйцами. Через некоторое время неизвестные отбили от постамента часть облицовки.

Напомним, что решение об установке памятника Ганди в Ереване было принято на заседании Совета старейшин 28 апреля 2020 года. Установку памятника приурочили к 150-й годовщине со дня рождения Ганди. Тогда сообщалось, что инициатива по установке памятника исходила от МИД Армении. Индийская сторона взяла на себя все необходимые расходы. За установку памятника проголосовали 43 члена Совета старейшин, двое воздержались. Памятник был установлен весной этого года в одном из столичных скверов.