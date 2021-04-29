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 Четверг, 29 Апреля 2021 19:03
Марианна Мкртчян

Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении

Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян встретился с французской парламентской делегацией во главе с заместителем председателя группы дружбы Франция-Армения Ги Тесье.

В составе делегации вошли Валери Бойер, заместитель председателя группы дружбы Франция- Армения Сената Франции, член-учредитель Кружка дружбы Франция-Арцах, депутаты Жаклин Дюбуа, Франсуа Пупонен, Ксавье Бриттон.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Арарат Мирзоян подчеркнул важность визита французских коллег как в Армению, так и в Арцах.

 

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Арцахе в результате турецко- азербайджанской агрессии, вопросы возвращения армянских военнопленных и других задержанных, возобновление переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и важную роль в этом Франции.

Французские парламентарии представили председателю НС намерение выступить с новыми законодательными инициативами по Арцаху и по части криминализации отрицания Геноцида армян.

Стороны договорились приложить совместные усилия для обеспечения безопасности Арцаха и права арцахских армян на самоопределение, путем повышения информированности в разных странах Европы.

Французских парламентариев принял и президент Армении Армен Саркисян, который выразил удовлетворение посещение ими Армении и Арцаха.

Представители французской парламентской делегации поделились своими впечатлениями от визита в Арцах. Они подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Армению и Арцах.

Президент республики поблагодарил французских депутатов за их деятельность, отметил, что дружба между Францией и Арменией многовекторна. Она охватывает историю, ценности и культуру двух народов, людей, которые создали и создают эту историю. По словам Саркисяна, в 21 веке сила и мощь связаны с развитием современных технологий, образования и науки, поэтому необходимо прилагать совместные усилия, чтобы Армения смогла стать передовой и сильной страной.


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