Четверг, 29 Апреля 2021 19:01

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил главе США Джо Байдену благодарственное письмо, в котором от себя лично и от имени армянского народа выразил признательность за признание Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в письме, в частности, говорится: "Это смелый и вдохновляющий шаг, которого мы ждали более века, который важен для армян всего мира, в том числе для американцев армянского происхождения, которые всю свою жизнь не жалели усилий для признания и безусловно, для всех тех, кто искал справедливость".

При этом он добавил, что Армения также высоко ценит признание Геноцида армян Палатой представителей Конгресса и Сенатом в 2019 году. Саркисян убежден, что послание Байдена имеет решающее значение в процессе официального признания Геноцида армян Соединенными Штатами.

"Этим заявлением Соединенные Штаты не только воздают должное памяти жертв этого ужасного преступления против человечности, но также защищают права человека, универсальные ценности, свободу и демократию.

Международное признание и осуждение Геноцида армян будет способствовать предотвращению новых преступлений против человечности во всем мире и искоренению безнаказанности. Признание

Геноцида армян - это не только исправление исторической ошибки, но и четкий сигнал Турции воздержаться от своих амбиций в этом взрывоопасном регионе", - убежден Саркисян.

В своем письме президент Армении также коснулся перспектив развития армяно- американских отношений, отметив, что Ереван и Вашингтон всегда подчеркивали важность прочного партнерства, основанного на взаимном доверии и готовности к его углублению. "Есть большой потенциал для укрепления американо-армянских отношений и обогащения двусторонней и многосторонней повестки. В контексте двусторонних отношений перспективным может быть сотрудничество в области экономики, новых технологий, биотехнологий, искусственного интеллекта и других областях", - отметил президент РА, выразив готовность работать с Байденом для реализации вышеуказанного потенциала.