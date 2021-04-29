Четверг, 29 Апреля 2021 19:00

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров, в соответствии с имеющимися договоренностями, посетит Ереван и Баку. Об этом 29 апреля в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, рабочие визиты в Ереван и Баку состоятся 5-6 мая и 10-11 мая соответственно.

"Запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана. В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года", - сказала представитель российского МИД.