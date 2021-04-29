Четверг, 29 Апреля 2021 18:58

АрмИнфо. Благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда «Степан Гишян» и Фонда устойчивого развития в Гюмри открылся класс по изучению французского языка, который обеспечен всеми мультимедийными возможностями для организации интерактивных уроков. Как сообщает пресс-служба ACBA Bank, впредь ученики смогут изучать французский язык посредством игр, песен и фильмов.

Директор благотворительного фонда «Степан Гишян» Анна Гишян отметила, что для данного проекта было закуплено необходимое оборудование, проектор, компьютер, телевизор, двухсторонняя доска. «Одним словом, все необходимое для того, чтобы учебный процесс был еще более интересным. Полагаю, что этот класс долгие годы будет служить нынешним и будущим поколениям», - подчеркнула она.

В свою очередь председатель Попечительского совета Фонда устойчивого развития Ален Тугадян отметил, что реализация программы посодействует распространению Франкофонии в Армении и укреплению армяно-французской дружбы. Он также рассказал, что совместно с фондом «Степан Гишян» уже создано 5 подобных кабинетов в разных регионах с целью повышения эффективности обучения французского языка.

Учитель французского языка Сирануш Вардпаронян добавила, что в новосозданном кабинете уроки проходят в интерактивном режиме, в частности организовываются просмотры фильмов, их обсуждение. «Таким образом, мы можем более эффективно улучшить французский, смотря, слушая, и разговаривая», - подчеркнула она.

Отметим, что Благотворительный фонд «Степан Гишян» создан в 2015 году Банком ACBA, французской финансовой группой Credit Agricole, Национальной федерацией Credit Agricole и семьей Гишян. Программы фонда направлены на укрепление армяно-французских связей, улучшение и совершенствование социально-экономических, научно-образовательных, культурных и здравоохранительных систем Армении.