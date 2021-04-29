Четверг, 29 Апреля 2021 16:39

АрмИнфо.Разговоров о "Мегринском коридоре" нет, и быть не может, заявил 29 апреля журналистам заместитель директора СНБ, генерал- лейтенант Степан Мелконян.

"Они (власти Азербайджана - ред.) о многом могут говорить. О коридоре речи нет и быть не может", - заверил Мелконян. Он напомнил, что комиссия во главе с вице-премьерами занимается вопросами возможных логистических путей, но не вопрос, связанный с коридором. "Могут быть железные дороги для транзита грузов. Но не вопросы, связанные с коридорами", - отметил Мелконян.

Мелконян также сообщил, что существует комиссия под эгидой МИД, которая занимается вопросом определения границ. Они исследуют карты разных лет, совмещая с ними интересы Армении для будущей делимитации.

Вместе с тем, Мелконян воздержался указать точные сроки уточнения границ, поскольку на данном говорить об этом сложно, и во многом зависит от поведения соседей. Как указал генерал-лейтенант, в настоящее время по всей границе до сих пор находятся вооруженные силы Азербайджана и Армении. "Линия полностью не регламентирована.

Сегодня у нас есть линия длиной 520 км, но это не граница, а линия, на которой мы дислоцированы так же, как и было. Когда военно-политическая обстановка успокоится, появится возможность создать двустороннюю комиссию, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения, потом мы перейдем к делимитации, демаркации. Тогда можно будет уточнить нашу границу, пограничные инженерные сооружения", - пояснил он.

При этом, коснувшись создания межграничной линии между двумя странами, замдиректора СНБ отметил, что каждая страна будет создавать межпозиционную линию за счет своей территории.