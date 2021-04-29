Четверг, 29 Апреля 2021 16:21

АрмИнфо.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Армении Николу Пашиняну отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, они носят многолетний союзнических и стратегический характер.

"Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин.

Глава правительства РФ отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявление лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы.

"Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - отметил Мишустин, передает РИА Новости.