Четверг, 29 Апреля 2021 16:20

АрмИнфо. Признание Вашингтоном Геноцида армян является проявлением политики "кнута и пряника", а не реальным состраданием народу Армении. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении", - считает представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее, Песков назвал внутренним делом США признание Геноцида армян в Османской империи.

Напомним, что 24 апреля президент США в ходе своего ежегодного послания использовал термин "геноцид", касаясь событий в Османской империи в 1915 год. Байден использовал термин "геноцид" наряду с армянским термином "Мец егерн" (большая резня - ред.). Предыдущие президенты США избегали использования этого термина в своих посланиях, и ограничивались лишь формулировкой "Мец егерн". Турция негативно восприняла данный шаг президента США. Анкара заявила, что отвергает это заявление и это негативно скажется на будущем турецко-американских отношений.