Четверг, 29 Апреля 2021 15:57

АрмИнфо. В Душанбе под председательством Секретаря Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в очном формате состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. КССБ обсудил вопросы безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации состоятся.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, перед началом заседания КССБ секретарей советов безопасности принял председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. "Мы уделяем первостепенное значение сотрудничеству между странами в рамках ОДКБ, важным звеном в наших совместных усилиях для достижения поставленных целей является эффективная деятельность секретарей советов безопасности.

В связи со сложной ситуацией в мировом сообществе, обострением современных угроз и вызовов, их влиянием на безопасность государств-членов ОДКБ, ростом международной напряженности из-за геополитической конкуренции, других угроз безопасности и стабильности необходимо укреплять сотрудничество в рамках ОДКБ", - сказал президент Таджикистана. Предметом обсуждения также стала текущая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане.

Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ прошло в узком составе и в формате пленарного заседания, в ходе которого были подписаны 7 важных документов, касающихся развития системы коллективной безопасности в политической и военной сферах, а также в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

В ходе заседания КССБ секретари советов безопасности уделили отдельное внимание координации деятельности государств - членов ОДКБ с целью создания надёжной системы обеспечения биологической безопасности. Стороны условились разрабатывать совместные практические меры по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

Среди одобренных документов - План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также формирований специального назначения, входящих в КСОР. Документ планируется вынести на сессию Совета коллективной безопасности для рассмотрения главами государств. Также подписано решение СМО и КССБ о типовых структуре и штате Командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

КССБ одобрил План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год.

В ходе заседания КССБ также был одобрен План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года. Документ служит основанием для проведения консультаций по вопросам политического и военного сотрудничества, а также в области противодействия вызовам и угрозам.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подводя итоги заседания КССБ, сообщил, что в ходе заседания был проведен подробный анализ военно-политической обстановки в мире и дана оценка ситуации, которая сложилась как в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, так и в прилегающих регионах.

"Вынужден отметить, что военно-политическая обстановка в мире сегодня остаётся сложной и продолжает развиваться под воздействием негативных факторов, основными из которых являются столкновение интересов ведущих государств в различных регионах мира и деятельность военно-политических союзов по расширению собственных сфер влияния. Негативное влияние оказывает неурегулированный конфликт на юго-востоке Украины.

С сожалением констатируем, что сегодня происходит разбалансировка системы стратегической стабильности в мире, осуществляется демонтаж существующих договорных режимов в области контроля над вооружениями, идет активизация деятельности террористических и экстремистских группировок, расширяется незаконное распространение наркотиков, произошел взрывоподобный рост киберпреступлений", - сказал Зась, указав также на масштабную информационную кампанию по подрыву стабильности и созданию питательной среды для возникновения конфликтных ситуаций между властными структурами и деструктивными оппозиционными группировками в отдельных государствах организации, в ходе которой широко применяются усовершенствованные методики "цветных революций" и "гибридных войн".

Он также констатировал заметный рост преступности в сфере информационно- коммуникационных технологий в условиях повсеместной пандемии и строгой изоляции.

Зась также выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где за период с IV квартала 2020 года по первый квартал 2021 года значительно возросли интенсивность и масштабы боевых действий вооружённых группировок международных террористических организаций против сил безопасности по захвату населённых пунктов Исламской Республики Афганистан, в том числе приграничных с Таджикистаном уездных центров, а также целенаправленных нападений на объекты силовых структур Афганистана.

Вместе с тем он подчеркнул, что в ОДКБ уделяется большое внимание развитию Миротворческих сил и их подготовке к применению в операциях по поддержанию мира, в том числе под эгидой ООН.

Основными формами подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, в том числе и сил специального назначения, являются совместные учения. На 2021 год запланировано проведение 7 учений (<Гром?2021> - в Республике Армения, <Рубеж-2021>

- в Кыргызской Республике, <Нерушимое братство-2021> - в Российской Федерации, <Взаимодействие-2021>, <Эшелон-2021>, <Поиск-2021>, <Кобальт-2021> - в Республике Таджикистан).

КССБ одобрил проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ. Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Проведение следующего заседания Комитета секретарей советов безопасности запланировано также в Таджикистане накануне сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2021 года.