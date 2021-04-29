Четверг, 29 Апреля 2021 15:51

АрмИнфо. Главы спецслужб Армении и Азербайджана продолжают периодические встречи для обсуждения вопроса, связанного с пленными. Об этом заявил 29 апреля в беседе с журналистами в парламенте заместитель директора Службы нацбезопасности (СНБ) РА, генерал-лейтенант Степан Мелконян.

Последняя подобная встреча, по его словам, состоялась примерно месяц назад. " Это не означает, что связи нет. Помимо непосредственных встреч, между ними есть также и телефонная связь", - заявил Мелконян.