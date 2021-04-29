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 Четверг, 29 Апреля 2021 13:18
Наира Бадалян

Армения развивает сотрудничество в сфере массовых коммуникаций с РФ

Армения развивает сотрудничество в сфере массовых коммуникаций с РФ

АрмИнфо.Правительство Армении 29 апреля одобрило проект приказа президента РА "Об утверждении соглашения между Республикой Армения и Российской Федерацией сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", подписанном 30 декабря 2020 года.

Согласно справке-обоснованию к документу, подписание и утверждение соглашения обеспечит развитие сферы в соответствии с интересами народов двух стран, а также исключит вмешательство во внутриполитические процессы стран и трансляцию материалов с запрещенной информацией. 


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