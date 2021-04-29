Четверг, 29 Апреля 2021 13:07

АрмИнфо.В Ереване вновь осквернен памятник Махатме Ганди. Так, во всемирной паутине накануне были растиражированы фотографии, на которой памятник охвачен огнем. Днями ранее неизвестные забросали памятник куриными яйцами. Через некоторое время неизвестные отбили от постамента часть облицовки.

Напомним, что решение об установке памятника Ганди в Ереване было принято на заседании Совета старейшин 28 апреля 2020 года. Установку памятника приурочили к 150-й годовщине со дня рождения Ганди. Тогда сообщалось, что инициатива по установке памятника исходила от МИД Армении. Индийская сторона взяла на себя все необходимые расходы. За установку памятника проголосовали 43 члена Совета старейшин, двое воздержались. Памятник был установлен весной этого года в одном из столичных скверов.

При этом в армянских СМИ тиражируется информация, что позавчера, после того, как были разбиты облицовочные плиты постамента, посол Индии в Армении письменно отклонил приглашение на встречу с руководителем инициативы "Альтернативный муниципалитет".

Махатма Ганди - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.

В вопросе ближневосточной политики Ганди и руководимый им Индийский Национальный Конгресс поддерживал неделимость Турции в пику британской колониальной политики, избегая темы Геноцида армян и не поддерживая Севрский договор. Однако в дальнейшем, в 2021 году мусульманское меньшинство Индии подняло так называемое восстание мусульман-мопла, выступившее не только против английских колонизаторов, но и индуистских общин, изгнав и уничтожив порядка 100 тыс человек. .

Отметим, что после <бархатной революции> в Армении, ее лидер, а ныне руководитель правительства Никол Пашинян часто сравнивал свои политические взгляды с мировоззрением ненасилия Махатмы Ганди.