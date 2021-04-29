Четверг, 29 Апреля 2021 12:57

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении возбуждено около 100 уголовных дел в связи с преступлениями, совершенными военно- политическим руководством Азербайджана и Вооруженными силами АР.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, среди обвиняемых - наемники, а также в общей сложности 37 граждан Азербайджанской Республики, двое из которых задержаны, а 35 объявлены в международный розыск. В качестве меры пресечения в их отношении избран арест.