Четверг, 29 Апреля 2021 12:57

АрмИнфо. Решением и.о. премьер-министра Никола Пашиняна первый замминистра труда и по социальным вопросам Татевик Степанян освобождена от должности - ее место занял Нарек Мкртчян, недавно сложивший депутатский мандат от блока "Мой шаг".

Другим решением заместителем губернатора Тавушской области назначен Нарек Гушчян.

Татевик Степанян была назначена заместителем министра труда и социальных вопросов Армении 15 мая 2020 года.