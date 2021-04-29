Четверг, 29 Апреля 2021 11:45

АрмИнфо.Конверс Банк дополнил перечень кредитов доступных на онлайн-платформе для кредитования малых и средних предприятий (МСП): https://sme.conversebank.am/.

Теперь малый и средний бизнес имеет возможность получить кредиты в рамках кредитного продукта Банка - Bridge Online , в целях пополнения оборотного капитала или финансирования краткосрочной ликвидности.

Вид кредитования Bridge Online - один из лучших инструментов краткосрочного финансирования для малых и средних предприятий, который отличается от других аналогичных предложений на рынке прежде всего своей гибкостью. Он позволяет заказчику распланировать свой доход и, соответственно, выбирать срок погашения: чем он короче, тем ниже процентная ставка.

Следует отметить, что платформа была запущена несколько дней назад, предоставив предприятиям возможность получать онлайн-финансирование, не посещая Банк, выполнив несколько простых шагов, переходя по ссылке, приведенной выше.