Четверг, 29 Апреля 2021 11:33

АрмИнфо.В Грузии изучают риски открытия сухопутных границ. Так, член парламентского большинства Мариам Кривишвили выступает с инициативой о разрешении на въезд вакцинированным туристам по сухопутному пути.

С данным заявлением она выступила в парламенте и обратилась к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе, можно ли начать обсуждение по этому вопросу.

"Туризм и авиационная индустрия для нашей страны являются одним из важнейших секторов, которые на протяжении многих лет внесли большой вклад в укрепление экономики нашей страны. Во время ковид-пандемии мы увидели, как пострадали эти сектора.

Сейчас мы все вместе пытаемся восстановить эту отрасль; насколько возможно начать сегодня обсуждение, чтобы по тому же принципу можно было бы открыть сухопутные границы для важных для нашей страны соседних стран, из которых приезжают туристы? По тому же принципу - я подразумеваю вакцинированных туристов, которых мы свободно впускаем в страну, если они въезжают в Грузию по воздушному пути", - заявила Мариам Кривишвили, передают грузинские СМИ.

По ее оценке, это будет серьезным вкладом в укрепление экономики нашей страны, поскольку около 70% -75% туризма было создано за счет наземных туристов.

В свою очередь министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе заявила, что открытие сухопутных границ Грузии будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической ситуации в соседних странах. По ее словам, плотность в приграничной зоне может вызвать ряд трудностей: "Если окажется, что гражданин заражен коронавирусом, то решение не должно заставлять себя долго ждать и быть точным. В этом случае он может быть возвращен в свою страну".

Министр сказала, что необходимы изменения в страховом законодательстве: "С большой вероятностью мы будем требовать обязательное медицинское страхование от иностранцев, въезжающих в страну. Со страховкой туристу будет гарантировано возмещение медицинских расходов в случае заражения коронавирусом".

Отметим, что армяно-грузинская сухопутная граница не функционирует больше года. Граница закрыла 16 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Ограничения на передвижение через границу не затронули только грузоперевозчиков. Заметим, что военная грузинская дорога является единственным наземным путем, связывающим Армению с Россией. Ежегодно сотни тысяч граждан РА ездили в Россию транзитом через Грузию.

Ранее, МИД Армении неоднократно заявлял, что вопрос открытия армяно-грузинской границы в центре внимания обсуждений между Ереваном и Тбилиси.