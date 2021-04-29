Четверг, 29 Апреля 2021 11:25

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В начале беседы глава соседнего государства ещё раз выразил туркменскому лидеру глубокие соболезнования в связи невосполнимой утратой – кончиной отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова искреннего сочувствия от всех казахстанцев.

Поблагодарив Президента Касым-Жомарта Токаева за соболезнования, Президент Туркменистана подчеркнул, что высоко ценит оказываемую поддержку и дорожит тем, что народ Казахстана и его лидер разделяют глубокую скорбь и горечь утраты в эти трудные дни.

Как отмечалось, Туркменистан придаёт большое значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских связей с Республикой Казахстан, которые основываются на принципах взаимоуважения, равноправия, обоюдной выгоды и стремлении к прогрессу и устойчивому развитию.

Выражая заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества по широкому спектру направлений, собеседники с удовлетворением констатировали, что сегодня оба государства располагают достаточным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций, осуществления совместных проектов в области коммуникаций и связи, в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, химической, лёгкой и электротехнической.

Главы двух государств были единодушны во мнении, что доверительный характер туркмено-казахстанских отношений позволит не только успешно претворять в жизнь достигнутые договорённости, но и в дальнейшем формировать новые направления взаимодействия с учётом реалий современности.

Большое внимание и впредь будет уделяться расширению установившихся за последние годы плодотворных контактов в области науки и культуры, чему во многом способствует историческая общность, близость культурных и духовных традиций народов стран-соседей.

Подтвердив обоюдное стремление придать межгосударственному диалогу новое наполнение, лидеры Туркменистана и Казахстана выразили твёрдую уверенность в незыблемости традиционно дружественных двусторонних отношений и дальнейшем успешном продолжении конструктивного диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава Туркменистана ещё раз поблагодарил своего казахстанского коллегу за соболезнования, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту, а народу дружественной страны – прогресса.

В завершение телефонного разговора Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.