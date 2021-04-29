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АрмИнфо.Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению в Армению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Этот факт становится вопросом международной повестки. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 29 апреля на заседании правительства.
"Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное, адресное, заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц, независимо от обстоятельств их пленения", - сказал Пашинян. По его словам, важно также то, что в заявлении есть ссылка на процессы, происходящие в Европейском суде по правам человека права, что "добавляет процессу правовой компонент". Активность международного сообщества по данному вопросу, как считает и.о. премьер-министра, придает оптимизм.
Напомним, что, обязательство Баку по обмену военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших оговорено в пункте 8, Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Накануне ЕС выступил с заявлением относительно пленных, задержанных после недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. ЕС вновь заявляет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между обеими странами и достижения прогресса на пути к прочному миру. "Это включает воздержание от враждебной и оскорбительной риторики, скорейшее завершение возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста, а также сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование", - отмечается в документе.
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|Пашинян обвинил Баку в невыполнении своих обязательств
|Общее число граждан, заболевших в Армении коронавирусом, превысило 215 тыс. человек
|Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование от COVID- 19 всего кабинета министров
|Госсекретарь США: Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о Геноциде армян
|Госсекретарь США и президент Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Евросоюз призывает Азербайджан незамедлительно вернуть армянских военнопленных
|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
|Авиакомпания SkyUp Airlines начнёт выполнение полетов из Одессы в Ереван
|Главы МИД Армении и Швейцарии провели политические консультации
|Григорян и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества силовых структур
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия выкупа кредитов физических лиц
|Армения получит из Китая вакцины от COVID-19
|И.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZeneca
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|Налогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенков
|Саркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
|Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
|Николу Пашиняну нет альтернативы - Арарат Мирзоян
|В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
|Сведение личных счетов или дань справедливости: "Мой шаг" ликвидирует льготу для склада "Агарак" в Мегри
|Второй президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономики
|Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
|Парламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампании
|Прогноз: Россия свернут шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
|Роберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизни
|В РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
|Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
|Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов
|Парламент Армении готовится в выборам
|Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн. для помощи Армении и Арцаху
|За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
|Лавров и Байрамов обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
|Азербайджан в нарушение договоренностей не допустил паломников в Дадиванк
|Находящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии МККК передали видеобращения своим семьям
|Спикер парламента Армении и экс вице-спикер парламента Великобритании договорились о совместных усилиях в работе с международными партнерами
|Ара Айвазян: Заявление Байдена может стать важным шагом для нормализации армяно- турецких отношений
|ГСЧС Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на мине
|Франсуа-Ксавье Белами: Европа имеет достаточно рычагов для возвращения армянских пленных из Азербайджана
|Франсуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных
|Комиссар Совета Европы по правам человека обратилась к президенту Азербайджана в связи с открытием "Парка трофеев" в Баку
|Ни один из пунктов “дорожной карты” Пашиняна не был реализован – Микаел Мелкумян
|Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется
|ACBA Bank предоставляет возможность получать денежные переводы из России по номеру телефона
|Ни одна партия не наберет 50%+1: в выигрыше останется "Процветающая Армения" - Прогноз
|ЮКЖД в 2021 году капитальным ремонтом обновит 9,5 км путей
|Вокруг госзаказника "Сосу Пурак " споры - перешел ли он под контроль Азербайджана
|Генералу Андранику Макаряну предъявлено обвинение
|Айпост запустил приложение Haypost Pay, позволяющее пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и ряд других платежей
|Прогноз: Новая война возможна, но маловероятна
|Читать больше
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
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