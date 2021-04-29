Четверг, 29 Апреля 2021 11:24

АрмИнфо.Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению в Армению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Этот факт становится вопросом международной повестки. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 29 апреля на заседании правительства.

"Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное, адресное, заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц, независимо от обстоятельств их пленения", - сказал Пашинян. По его словам, важно также то, что в заявлении есть ссылка на процессы, происходящие в Европейском суде по правам человека права, что "добавляет процессу правовой компонент". Активность международного сообщества по данному вопросу, как считает и.о. премьер-министра, придает оптимизм.

Напомним, что, обязательство Баку по обмену военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших оговорено в пункте 8, Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Накануне ЕС выступил с заявлением относительно пленных, задержанных после недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. ЕС вновь заявляет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между обеими странами и достижения прогресса на пути к прочному миру. "Это включает воздержание от враждебной и оскорбительной риторики, скорейшее завершение возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста, а также сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование", - отмечается в документе.