Четверг, 29 Апреля 2021 11:22

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование всего кабинета министров. "Давайте начнем с себя", - 29 апреля на заседании правительства призвал Пашинян всех присутствующих в зале.

Пашинян отметил, что более года Армения живет в условиях пандемии. "Изначально наша стратегия состояла в том, чтобы научиться жить в ковидных условиях. Вторая часть данной стратегии состоит в процессе осуществления вакцинации",- завил он. По словам и.о. премьера, в настоящее время Армения имеет надлежащий потенциал для реализации процесса вакцинации.

И.о. главы кабмина указал, что в современном мире экономический рост во многом обусловлен масштабами вакцинации населения страны. В частности, возможности туризма оцениваются именно данным критерием.

И.о. главы Минздрава Анаит Аванесян напомнила, что сегодня было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса в Армении. Таким

образом, имеется 13257 активных случаев заболевания, из них более 2тыс получают стационарное лечение. Только полное вакцинирование позволит вернуться к обычной жизни, отметила она. "Сегодня мы располагаем необходимой инфраструктурой для вакцинирования, препарат доступен всем гражданам выше 18 лет. Со следующей недели будут передвижные пункты вакцинирования", - сообщила Аванесян. По ее словам, все имеющиеся в наличии вакцины 100% защищают граждан от тяжелого течения заболевания. "Призываю коллег активно вовлечься в процесс и своим примером показать первостепенность задачи",- подчеркнула она, напомнив, что накануне она и и.о. вице-премьера Тигран Авинян вакцинировались против COVID- 19.вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

"Аванесян и Авинян накануне привились, и ничего экстраординарного не случилось",- заметил Пашинян. Он призвал присутствующих привиться в течение недели, указав, что на сегодня в республике получили вакцину всего 269- человек. При этом, как подчеркнул и.о. глав кабмина, в скором времени получение вакцины станет обязательным требованием для туризма. "Через месяц-два ни одна страна не будет принимать не вакцинированного гражданина", - заявил он.

И.о. министра экономики Ваан Керобян поспешил подтвердить слова и.о.главы кабмина. По его словам, все разговоры с международными партнерами свидетельствуют о том, что вскоре граждане не получат разрешение на пересечение границы без "зеленого паспорта".

Анаит Аванесян, в свою очередь, сообщила, что Армения в ближайшее время предоставит привившим гражданам сертификат о получении вакцины против коронавируса.

Ранее в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID- 19 (COVAX Facility) в республику были доставлены 24 тысячи доз препарата Vaxzevria (AstraZeneca). 15 апреля с трибуны парламента глава армянского Минздрава заявила, что срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая. По словам министра, вакцина имеет примерно двухмесячный срок годности. Аванесян пояснила, что все вакцины против новой коронавирусной инфекции имеют аналогичный срок эксплуатации. На следующей неделе Армения получит партию китайской вакцины от коронавируса. Вакцина будет доступна для всех граждан старше 18 лет. Армения уже получила 100 тыс. доз китайской вакцины, которые предусмотрены для 50 тыс. человек. Она предоставлена Армении бесплатно, армянская сторона только организовала перевозку. Также есть предварительная договоренность о приобретении вакцины Novavax (США), однако не уточнены сроки и стоимость препарата.