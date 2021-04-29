Четверг, 29 Апреля 2021 11:21

АрмИнфо.Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о Геноциде армян в Османской империи. Об этом заявил на онлайн-встрече с иностранными журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в центре внимания американской стороны находились события последних дней Османской империи. "Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить память жертв, а не возложить на кого-то вину", - пояснил Госсекретарь.

Вместе с тем Блинкен отметил, что Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом распространил в минувшие выходные дни письменное заявление, в котором нынешний американский лидер признал Геноцид армян в начале XX века в Османской империи.

"Однако также важно отметить, что у президента состоялся 23 апреля хороший телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам", - отметил Блинкен, передает ТАСС.

Он заявил, что США продолжат добиваться поддержания прочных двусторонних отношений с Турцией, включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления теми сферами, в которых есть разногласия "И, как между большинством стран, между нами есть противоречия", - резюмировал Блинкен.

Напомним, что 24 апреля президент США в ходе своего ежегодного послания использовал термин "геноцид", касаясь событий в Османской империи в 1915 год. Байден использовал термин "геноцид" наряду с армянским термином "Мец егерн" (большая резня - ред.). Предыдущие президенты США избегали использования этого термина в своих посланиях, и ограничивались лишь формулировкой "Мец егерн". Турция негативно восприняла данный шаг президента США. Анкара заявила, что отвергает это заявление и это негативно скажется на будущем турецко-американских отношений.