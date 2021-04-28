Среда, 28 Апреля 2021 21:30

АрмИнфо.28 апреля в режиме онлайн состоялось 6-е заседание Совместного комитета РА - ЕС по упрощению визового режима. Заседание прошло под сопредседательством главы Европейского департамента МИД РА Тиграна Самвеляна и начальника отдела безопасности документов Главного управления по миграционной политике Европейской комиссии по визовой политике Димитрия Циотакоса.

В начале встречи стороны приветствовали Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), вступившее в силу 1 марта, что является важной вехой в отношениях между Арменией и ЕС.

Стороны обратились к Соглашению об упрощении визового режима между РА и ЕС, подчеркнув достигнутый определенный прогресс в процессе его реализации, обозначив дальнейшие шаги, направленные на полное выполнение соглашения.

Стороны обсудили статистические данные, а также ряд вопросов, связанных с реализацией соглашения, в частности, организационные вопросы в области управления миграцией, безопасности документов, визовой политики, управления границами и миграционных информационных систем.

Также была подчеркнута важность постоянных совместных усилий по стимулированию мобильности граждан, борьбы с нелегальной миграцией в контексте начала диалога по либерализации визового режима. Отметим, что Соглашение об упрощении процедур выдачи виз было подписано в декабре 2012 года, а Соглашение о реадмиссии между Арменией и Евросоюзом - в апреле 2013 года. Оба соглашения вступили в силу 1 января 2015 года.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, ряд категорий граждан Армении получили возможность посещать Шенгенскую зону по облегченным процедурам, в частности, члены официальных делегации, ученые, студенты, журналисты, деятели культуры и спорта, близкие родственников законно проживающих в странах ЕС, участники мероприятий, организованных действующими в ЕС структурами армянской диаспоры, и других.

В рамках соглашения были понижены тарифов на въездную визу в Шенгенскую зону до 35 евро. Наряду с этим данная виза предоставляется бесплатно ряду категорий граждан, в том числе журналистам, детям и пенсионерам. Кроме того, данное соглашение позволяет гражданам Армении посещать страны ЕС по краткосрочным визам сроком на 180 дней в место прежних 90. Отметим, что не все консульские службы европейских стран придерживаются этого соглашения, создавая различные препятствия для заявителей, в связи с чем МИД Армении несколько раз приходилось напоминать европейским партнерам о необходимости соблюдать подписанные документы.

Отметим, что официальный Ереван уже на протяжении нескольких лет настаивает на необходимости перехода на новый этап и начала диалога о либерализации визового режима, меж тем, как европейская сторона под различными предлогами откладывает этот процесс.