Среда, 28 Апреля 2021 20:47

АрмИнфо. Сегодня в рамках заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, состоявшегося в Душанбе, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с Помощником Президента Казахстана - Секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым.

В ходе встречи стороны выразили уверенность в том, что армяно-казахстанские отношения, имеющие многолетнюю историю и подкрепленные теплыми связями, обладают хорошей перспективой развития.

В этом контексте Армен Григорян подчеркнул, что Армения и Казахстан являются членами ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что чрезвычайно важно с точки зрения возможностей двустороннего сотрудничества.

Асет Исекеш подчеркнул, что армянские образовательные и культурные центры действуют более чем в 11 городах Казахстана, а армянская община Казахстана играет активную роль в жизни страны.

В ходе встречи госсекретарь Григорян отметил, что Армения уделяет особое внимание развитию аэрокосмической промышленности и военной промышленности, подчеркнув, что в Армении высоко ценят опыт, накопленный Казахстаном в этих сферах, и выразил убежденность в том, что сотрудничество в вышеупомянутых сферах вызывают в стране большой интерес.

По завершению встречи стороны договорились о взаимных визитах.