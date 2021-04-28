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АрмИнфо. Сегодня в рамках заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, состоявшегося в Душанбе, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с Помощником Президента Казахстана - Секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым.
В ходе встречи стороны выразили уверенность в том, что армяно-казахстанские отношения, имеющие многолетнюю историю и подкрепленные теплыми связями, обладают хорошей перспективой развития.
В этом контексте Армен Григорян подчеркнул, что Армения и Казахстан являются членами ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что чрезвычайно важно с точки зрения возможностей двустороннего сотрудничества.
Асет Исекеш подчеркнул, что армянские образовательные и культурные центры действуют более чем в 11 городах Казахстана, а армянская община Казахстана играет активную роль в жизни страны.
В ходе встречи госсекретарь Григорян отметил, что Армения уделяет особое внимание развитию аэрокосмической промышленности и военной промышленности, подчеркнув, что в Армении высоко ценят опыт, накопленный Казахстаном в этих сферах, и выразил убежденность в том, что сотрудничество в вышеупомянутых сферах вызывают в стране большой интерес.
По завершению встречи стороны договорились о взаимных визитах.
|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
|Авиакомпания SkyUp Airlines начнёт выполнение полетов из Одессы в Ереван
|Главы МИД Армении и Швейцарии провели политические консультации
|Григорян и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества силовых структур
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия выкупа кредитов физических лиц
|Армения получит из Китая вакцины от COVID-19
|И.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZeneca
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|Налогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенков
|Саркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
|Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
|Николу Пашиняну нет альтернативы - Арарат Мирзоян
|В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
|Сведение личных счетов или дань справедливости: "Мой шаг" ликвидирует льготу для склада "Агарак" в Мегри
|Второй президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономики
|Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
|Парламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампании
|Прогноз: Россия свернут шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
|Роберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизни
|В РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
|Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
|Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов
|Парламент Армении готовится в выборам
|Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн. для помощи Армении и Арцаху
|За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
|Лавров и Байрамов обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
|Азербайджан в нарушение договоренностей не допустил паломников в Дадиванк
|Находящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии МККК передали видеобращения своим семьям
|Спикер парламента Армении и экс вице-спикер парламента Великобритании договорились о совместных усилиях в работе с международными партнерами
|Ара Айвазян: Заявление Байдена может стать важным шагом для нормализации армяно- турецких отношений
|ГСЧС Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на мине
|Франсуа-Ксавье Белами: Европа имеет достаточно рычагов для возвращения армянских пленных из Азербайджана
|Франсуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных
|Комиссар Совета Европы по правам человека обратилась к президенту Азербайджана в связи с открытием "Парка трофеев" в Баку
|Ни один из пунктов “дорожной карты” Пашиняна не был реализован – Микаел Мелкумян
|Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется
|ACBA Bank предоставляет возможность получать денежные переводы из России по номеру телефона
|Ни одна партия не наберет 50%+1: в выигрыше останется "Процветающая Армения" - Прогноз
|ЮКЖД в 2021 году капитальным ремонтом обновит 9,5 км путей
|Вокруг госзаказника "Сосу Пурак " споры - перешел ли он под контроль Азербайджана
|Генералу Андранику Макаряну предъявлено обвинение
|Айпост запустил приложение Haypost Pay, позволяющее пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и ряд других платежей
|Прогноз: Новая война возможна, но маловероятна
|Прогноз: Мечты Алиева о "Зангезурском коридоре" натолкнутся на геополитические реалии
|Все совпадения случайны: почему жена Ваге Акопяна была приглашена на допрос в КГД
|Мнение: Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания Байденом Геноцида армян
|Минздрав: В Армению поставили очередную партию российской вакцины Спутник V
|Позиции Пентагона и Анкары о будущем турецко-американских отношений после использования Байденом термина "геноцид"
|По версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансирования
|За сутки в Армении зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел - 801 человек
|Омбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника
|Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21
|Замгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должности
|Азербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследие
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