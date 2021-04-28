Среда, 28 Апреля 2021 20:27

АрмИнфо.28 апреля в режиме он-лайн состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армении и Швейцарской Конфедерации.

Как сообщает МИД РА, армянскую делегацию возглавил руководитель европейского департамента МИД РА Тигран Самвелян, швейцарскую - начальник отдела Евразии Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, посол Анна Ифкова.

В ходе консультаций собеседники высоко оценили политические отношения между двумя странами, обсудили широкий круг вопросов армяно-швейцарской двусторонней повестки дня, а также коснулись экономических вопросов, обозначив шаги, предпринятые для их укрепления и расширения. Стороны коснулись деятельности Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Армении, обсудили программу стратегического сотрудничества на 2022-2025 годы.

Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Стороны ознакомились с позициями друг друга по региональным вопросам.

Внимание собеседников было обращено на вопросы урегулирования арцахской проблемы в послевоенной ситуации и гуманитарной помощи. В этом контексте была отмечена важность сохранения формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ для решения арцахского вопроса, включая его окончательный статус. Особое внимание было уделено вопросам содействия возврату военнопленных и оказания гуманитарной помощи, требующим срочного реагирования.