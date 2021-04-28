Среда, 28 Апреля 2021 18:32

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), периодически улучшая условия продуктов, на этот раз снизил годовую процентную ставку и комиссию при выкупе кредитов физических лиц.

В рамках новой программы рефинансирования Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам физическим лицам, имеющим зарегистрированных доход и положительную кредитную историю, выкуп кредитов из других банков и кредитных организаций на более выгодных условиях.

Клиент получает кредит в размере остатка задолженности в другом банке или кредитной организации, также имеет возможность получить повышенную сумму кредита.

Основные условия рефинансирования кредитов:

годовая процентная ставка – от 11.6% до 16.6% (эффективная процентная ставка 14.5-20.5%),

срок кредита – от 6-60 месяцев,

ежемесячная комиссия за обслуживание кредита - 0.1% от суммы кредита.

Банк предлагает также гибкую схему скидок на годовую процентную ставку клиентам, оформившим страховки от несчастных случаев или страхование недвижимости.

По указанным условиям Банк выкупает потребительские кредиты без залога, кредитные линии, кредиты в рассрочку.

Банк ВТБ (Армения) предлагает также выкуп ипотечного кредита и автокредитов, детальные условия по которым представлены на сайте Банка.

Рефинансирование кредита предоставляет клиенту следующие преимущества:

снижение процентной ставки кредитов,

объединение платежей по нескольким кредитам в разных банках в единый платеж,

увеличение срока кредитования,

получение дополнительной суммы кредита,

и самое главное – снижение ежемесячной кредитной нагрузки!

Подробную информацию об условиях выкупа кредитов физических лиц, а также требованиях и применяемых комиссиях, можно узнать на сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#varki-gnowm#, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.