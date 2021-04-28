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АрмИнфо.И.о. вице-премьера Тигран Авинян и и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян получили прививку против COVID- 19.вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).
Авинян отметил, что они привились вакциной AstraZeneca, так как об этой вакцине ходит самое большое количество ложных слухов.
Ранее в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID- 19 (COVAX Facility) в республику были доставлены 24 тысячи доз препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Между тем, ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.
15 апреля с трибуны парламента глава армянского Минздрава заявила, что срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая. По словам министра, вакцина имеет примерно двухмесячный срок годности. Аванесян пояснила, что все вакцины против новой коронавирусной инфекции имеют аналогичный срок эксплуатации. Министр с сожалением отметила, что вокруг ковида и процесса вакцинации много спекуляций не только в Армении, но и во всем мире. Она предупредила - будут строги и нетерпимы по отношению к информации подобного рода. "Обратимся в Полицию и СНБ РА, поскольку считаем это вопросом национальной безопасности", - сообщила Аванесян.
|Представители МИД Армении и Еврокомиссии обсудили вопросы упрощения визового режима
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|Главы МИД Армении и Швейцарии провели политические консультации
|Григорян и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества силовых структур
|Банк ВТБ (Армения) улучшает условия выкупа кредитов физических лиц
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
|Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
|Николу Пашиняну нет альтернативы - Арарат Мирзоян
|В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
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|Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
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|В РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
|Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
|Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов
|Парламент Армении готовится в выборам
|Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн. для помощи Армении и Арцаху
|За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
|Лавров и Байрамов обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
|Азербайджан в нарушение договоренностей не допустил паломников в Дадиванк
|Находящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии МККК передали видеобращения своим семьям
|Спикер парламента Армении и экс вице-спикер парламента Великобритании договорились о совместных усилиях в работе с международными партнерами
|Ара Айвазян: Заявление Байдена может стать важным шагом для нормализации армяно- турецких отношений
|ГСЧС Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на мине
|Франсуа-Ксавье Белами: Европа имеет достаточно рычагов для возвращения армянских пленных из Азербайджана
|Франсуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных
|Комиссар Совета Европы по правам человека обратилась к президенту Азербайджана в связи с открытием "Парка трофеев" в Баку
|Ни один из пунктов “дорожной карты” Пашиняна не был реализован – Микаел Мелкумян
|Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется
|ACBA Bank предоставляет возможность получать денежные переводы из России по номеру телефона
|Ни одна партия не наберет 50%+1: в выигрыше останется "Процветающая Армения" - Прогноз
|ЮКЖД в 2021 году капитальным ремонтом обновит 9,5 км путей
|Вокруг госзаказника "Сосу Пурак " споры - перешел ли он под контроль Азербайджана
|Генералу Андранику Макаряну предъявлено обвинение
|Айпост запустил приложение Haypost Pay, позволяющее пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и ряд других платежей
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|Мнение: Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания Байденом Геноцида армян
|Минздрав: В Армению поставили очередную партию российской вакцины Спутник V
|Позиции Пентагона и Анкары о будущем турецко-американских отношений после использования Байденом термина "геноцид"
|По версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансирования
|За сутки в Армении зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел - 801 человек
|Омбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника
|Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21
|Замгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должности
|Азербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследие
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|Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка.
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