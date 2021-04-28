Среда, 28 Апреля 2021 18:23

АрмИнфо.И.о. вице-премьера Тигран Авинян и и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян получили прививку против COVID- 19.вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

Авинян отметил, что они привились вакциной AstraZeneca, так как об этой вакцине ходит самое большое количество ложных слухов.

Ранее в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID- 19 (COVAX Facility) в республику были доставлены 24 тысячи доз препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Между тем, ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат эффективен и безопасен в сравнении с теоретической опасностью.

15 апреля с трибуны парламента глава армянского Минздрава заявила, что срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая. По словам министра, вакцина имеет примерно двухмесячный срок годности. Аванесян пояснила, что все вакцины против новой коронавирусной инфекции имеют аналогичный срок эксплуатации. Министр с сожалением отметила, что вокруг ковида и процесса вакцинации много спекуляций не только в Армении, но и во всем мире. Она предупредила - будут строги и нетерпимы по отношению к информации подобного рода. "Обратимся в Полицию и СНБ РА, поскольку считаем это вопросом национальной безопасности", - сообщила Аванесян.