Среда, 28 Апреля 2021 18:21

АрмИнфо. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия, соавторами которой выступили 73 стран мира, в том числе и Республика Армения. Об этом председатель Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна заявил в ходе выступления на встрече руководителей Парламентов "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия"

В этом ключе Мирзоян подчеркнул важность состоявшегося 14 апреля текущего года первого заседания Народного совета (Халк Маслахаты) Национального Совета (Милли Генгеш) Туркменистана первого созыва.

"Это событие безусловно является свидетельством поддержки мировым сообществом миролюбивого и нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, реализуемого во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В прошлом году Туркменистан отметил 25-ю годовщину признания Организацией Объединённых Наций постоянного нейтрального статуса, который является основой внутренней и внешней политики страны. Провозглашением нейтралитета Туркменистан вступил в новый этап в своей истории, нацеленный на развитие межгосударственных отношений со всеми государствами мира на принципах добрососедства, равноправия и уважения взаимных интересов. Постоянный нейтралитет Туркменистана - это действенный механизм налаживания мирного международного взаимодействия, содействующий обеспечению стабильности и безопасности.

В условиях быстроменяющегося мира основанное на доверии международное сотрудничество является наиболее важным и эффективным инструментом в решении проблем, стоящих перед мировым сообществом", - сказал глава армянского парламента.

Вместе с тем он констатировал, что Парламентарии, как избранные представители своих народов имеют важнейшие функции по продвижению процессов по укреплению международного мира и доверия, в основе которых, безусловно, лежит задача обеспечения инклюзивного и конструктивного диалога. При этом спикер НС Армении добавил, что представители законодательной власти могут сыграть важную роль в организации такого диалога, нацеленного на создание безопасного, надежного, стабильного и мирного сообщества.

По убеждению Мирзояна, активизация межпарламентского диалога может послужить прочной основой для укрепления доверия, способствуя поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

"Вместе с тем, в прошлом году мы все стали свидетелями действий и политики, которые идут вразрез миролюбивым чаяниям народов наших стран. Несмотря на призыв Генерального секретаря ООН и глобальный гуманитарный кризис, Азербайджан в конце сентября 2020 года года при полной и открытой поддержке Турции и с привлечением наемных боевиков из разных террористических организаций Ближнего Востока, развязал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. На протяжении всей войны вооруженные силы Азербайджана целенаправленно обстреливали мирных жителей и жизненно важные инфраструктуры, оскверняли и уничтожали армянское историческое, культурное и религиозное наследие на территории Нагорного Карабаха, в том числе соборы, церкви и другие культовые и исторические памятники, такие как памятники армянским маршалам и генералам, которые боролись и победили нацизм и фашизм в ходе Великой Отечественной войны. Против мирного населения использовались зажигательные боеприпасы, содержащие элементы химического оружия", - сказал глава парламента Армении.

Он привлек внимание на то, что по сей день Азербайджан грубо нарушает достигнутые договоренности и продолжает незаконно удерживать сотни армянских военнопленных и гражданских лиц.

"Есть неоспоримые и подтвержденные факты того, как многие пленные были замучены, искалечены и даже убиты. Эти преступления были сняты на видео и распространены в социальных сетях, получили широкое одобрение в азербайджанском обществе. А недавнее открытие в Баку так называемого "парка", посвященного войне в Нагорном Карабахе, яркое свидетельство человеконенавистничества и межэтнической ненависти.

Только устранение последствий азербайджанской агрессии и определение статуса Нагорного Карабаха на основе права народа на самоопределение могут создать условия для прочного мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Мирзоян.

В заключение он еще раз поблагодарил туркменскую сторону за организацию этой встречи, которая является эффективной площадкой для обсуждения новых возможностей дальнейшего сотрудничества, а также и для обмена мнениями и опытом.

"Надеюсь, что конструктивная и плодотворная дискуссия послужит развитию многосторонних межпарламентских связей по всем ключевым направлениям, а также укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими странами", - резюмировал Мирзоян.