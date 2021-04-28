Среда, 28 Апреля 2021 18:19

АрмИнфо. Продолжая привлекать внимание международных партнёров к неотложной проблеме удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц, президент Республики Армения Армен Саркисян направил письма Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельге Марии Шмид.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян в своих письмах подчеркнул, что Армения ожидает содействия от международных партнёров в вопросе скорейшего возвращения всех удерживаемых Азербайджаном военнопленных и гражданских лиц.

Подчеркнув, что 2020 год был для Армении сложным годом не только по причине COVID-19, но и по намного более тяжёлой причине развязанной 27 сентября Азербайджаном и осуществлённой при Активном содействии и прямом участии Турции войны против Арцаха, президент отметил:

"Несмотря на регулярные призывы международного сообщества незамедлительно прекратить войну, военно-политическое руководство Азербайджана в массовом порядке и намеренно нацеливалось на гражданское население и инфраструктуры, грубейшим образом попирая права человека и международные гуманитарные правовые нормы.

Всё это привело к потере тысяч молодых жизней, инвалидности тысяч людей, выселению жителей и уничтожению и разрушению армянского исторического и культурного наследия.

В ходе войны и после неё были взяты в плен армянские военнослужащие и гражданские лица, они подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению со стороны Азербайджана".

Подчеркнув, что сегодня забота о гуманитарной ситуации в Арцахе является приоритетной проблемой, требующей неотложного внимания со стороны международного сообщества, президент Армении счёл чрезвычайно важным, чтобы обмен военнопленными и находящимися в плену гражданскими лицами был произведён по принципу "всех на всех", что игнорируется со стороны Азербайджана.

Он привлек внимание партнеров на то, что в настоящее время Азербайджан, грубо нарушая права человека и международное гуманитарное право, продолжает отвергать и препятствовать возврату находящихся в плену гражданских лиц и военнопленных.

В этом контексте Саркисян указал на работу и деятельность по сбору фактов, реализуемую Защитником прав человека Армении, который в международных инстанциях постоянно поднимает вопрос об имеющихся проблемах и обеспокоенности армянской стороны.

Отметив, что Армения в вопросе скорейшего возвращения всех пленных ожидает содействия от международных партнёров, президент Армении обратился к Генеральному секретарю СЕ и Генеральному секретарю ОБСЕ с призывом предпринять все необходимые меры для обеспечения немедленного освобождения и безопасного возвращения военнопленных и гражданских лиц.