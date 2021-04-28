Среда, 28 Апреля 2021 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 2 на улице Бакунца, жилые дома 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 12, 14, 4, 8, 10, 12 на улице Ованнисяна, жилые дома 5, 7, 9 на улице Гюликевхяна, жилые дома 5, 6, 9, 11, 45 на переулке Гюликевхяна, жилые дома 37, 39, 41, 43 на пр. Гая, здания школы N150, ясли-детских садов NN106 и 261 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 собственные дома 109–133 150 и адреса 150/1, 150/2, 150/5, 150/6, 150/7, 150/15, 153/3, 154, 133/13, 133/11, 133/7, 133/9 на 1-ой улице Вардашена, “ДЖМДЖ Груп” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 здание школы N75, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 13, 14, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 31, 33, 35, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/10, 4/11, 66, 68, 70, 72 на улице Ширака, жилые дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна, Чаренца, Исаакяна, Ширака, Ара Гехецика, улицы Паруйра Севака 1, 2, 3, частично улицы Комитаса, Абовяна, Нор таг, Нар-Доса, кварталы “Калер”, “Болор Охер”, частично квартал ‘Цирананоц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։00 село Акунк;

11։00-16։30 улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен и Нор- гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

15։00-17։00 частично село Балаовит;

14։00-16։50 улицы Ереванян, Азатамартикнера, Кнунянц, Ованнисян, Сафаряна, Теряна, Газаряна, Гагарина, Шинарарнери, Туманяна, Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Гегаркуникской области:

11։00–12։00 общины Мадина и Лернакерт полностью; частично община Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Нор” и 3, мэрия, здание компании “ВЕОН Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-13:00 частично улица Шауяма, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Далар;

11:00-15:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Гетап;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинера, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна в городе Ехегнадзор;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.