Среда, 28 Апреля 2021 17:10

АрмИнфо. Война с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вызвала внутренний кризис в Армении, который рискует свести на нет успех Бархатной революции 2018 года. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Freedom House "Nations in Transit. Antidemocratic Turn" ("Страны переходного периода. Антидемократический поворот").

Аналитики организации отмечают, что реформаторские движения теряют пар, и с этой точки зрения 2020 год не был удачным, и во многих странах, где была надежда на перемены, большая часть импульса, похоже, иссякла.

"Показатель демократии в Армении снизился впервые после революции, и события этого года, в том числе напряженность в отношениях между военными и премьер-министром Николом Пашиняном, демонстрируют, что ситуация может ухудшиться", - отмечается в докладе

Армения в рейтинге занимает 33-ую строчку из возможных 100, и числится среди государств с полуконсолидированным авторитарным режимом. Причем согласно шкале 0 - это полное отсутствие демократии, а 100 - наилучший возможный показатель.

В отчете указывается улучшение рейтинга избирательного процесса с 3,00 до 3,25 благодаря прозрачному и в основном свободному и

справедливому проведению местных выборов, которые прошли без систематического вмешательства со стороны правящей партии.

Позитивная динамика также зафиксирована в рейтинге коррупции - улучшился с 2,75 до 3,00 благодаря судебным преследованиям по делам о

коррупции на высоком уровне, созданию комиссии по предотвращению коррупции и приверженности нынешних властей созданию независимого антикоррупционного органа в 2021 году.

При этом рейтинг независимости СМИ составляет 3.0 и указывается, что медиа-ландшафт в Армении сильно поляризован между проправительственными и антиправительственными СМИ, и мало места для лавирования.

Соседняя Грузия занимает 36-ую строчку, а Азербайджан - 1-ую.