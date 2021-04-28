Среда, 28 Апреля 2021 15:28

АрмИнфо.Правящий парламентский блок "Мой шаг" через законодательную инициативу пытается ликвидировать "монополию одного лица, которая ему была дана в свое время по закону". Об этом 28 апреля с трибуны парламента заявил депутат от провластной фракции Сисак Габриелян.

"Попробую описать ситуацию. Затем, думаю, гражданам станет очевидно, к примеру, почему в ходе визита премьер- министра конкретные группы лиц повели себя так по-хулигански",- заявил он, представляя законопроект.

Так, по его словам в конце 2017 года глава общины обратился к тогдашнему премьер- министру Карену Карапетяну с просьбой предусмотреть льготы в НК для развития деловой атмосферы в общине. Предложения были приняты правительством, а парламентом предусмотрены законодательные изменения, согласно которым для склада, в частности, располагающегося на расстоянии 1 км от таможенного пункта Мегри, были предусмотрены льготы по линии выплаты дорожного налога. "То есть автомобили из Ирана, которые прибывают на данный склад, к примеру, освобождаются от уплаты дорожного налога - речь идет о ставке до $300", - пояснил депутат.

При этом, как указал Габриелян, оказалось, что на данной территории, фактически на таком расстоянии, еще с 2004 года действовал склад, который получил лицензию на таможенный склад, а существование второго подобного сооружения уже физически стало невозможно, поскольку оно занимает определённую территорию. "При этом владельцем склада выступает жена главы общины", - пояснил депутат.

Помимо этого, отметил парламентарий, в 2019 году 70% прибывших из Ирана на данный склад автомобилей принадлежат бизнесу данной семьи по импорту дизтоплива. Они, по его словам, фактически не платили дорожного налога, а на бензин или дизтопливо - разницу в размере 15-20 драмов в тарифе из расчета на литр. В 2020 году из Ирана в Армению прибыло 34 тыс. автомобилей, из которых только 2600 были на данном складе. "Львиная доля" из них представляют три компании, из которых две - являются бизнесом данного главы общины, отметил он.

Сисак Габриелян утверждает, что данный законопроект был введен в обращение 2 апреля, а проверки со стороны Комитета по госдоходам на данном складе ("Агарак" ред.) были проведены 21 апреля. Были зафиксированы грубые нарушения, которые были признаны несовместимыми с деятельностью таможенного склада, и его работа была приостановлена. "Это было за 5 дней до инцидента в Сюнике (визита премьер-министра Никола Пашиняна в Сюник, ред.)", - заявил он. Между тем, как указал депутат, "глава Мегри позабыв о вопросах безопасности Сюника, день и ночь заявляет, что его бизнес преследуют". "То есть обычное дело, что у него есть бизнес", - отметил он, подчеркнув, что "в связи с этим, гражданам страны становится очевидным, почему эти круги так отреагировали на визит премьера".

Сисак Габриелян сообщил, что уже есть предприниматели, готовые инвестировать после устранения данной льготы. "Думаю, в течение 1-2 месяцев в Сюнике могут быть созданы новые склады, поскольку ранее данный закон был для них препятствием",- отметил он, посоветовав главе общины заниматься либо вопросами общины, к примеру, газификацией Мегри, либо же - бизнесом.

Напомним, что 21 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Сюник в сопровождении десятков сотрудников службы безопасности. Ему устроили "теплый прием" в Агараке, скандируя "Никол - предатель", "Никол, уходи!", "Никол - капитулянт!", "Никол - турок!". Произошла потасовка между противниками премьера и сотрудниками службы безопасности. Премьер в спешке покинул Агарак и был вынужден объехать Мегри и Каджаран. Уже в Капане в ходе совещании он поручил главам силовых структур в жесткой форме наказать всех виновников. За этим последовали задержания глав общин Сюника. В частности, за организацию протестов в Сюнике мэру Мегри было предъявлено обвинение в хулиганстве. Суд признал неправомерным его задержание, и он был отпущен на свободу. Мхитар Закарян обвинение не признает. Вместе с тем, была прекращена лицензия таможенного склада "Агарак", которая обслуживает КПП "Мегри".