Среда, 28 Апреля 2021 14:39

АрмИнфо.У меня есть успешный опыт ведения войны и формирования систем безопасности. Об этом на встрече со своими сторонниками заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"У меня есть опыт в сфере государственного управления, тоже успешный опыт - и в Армении, и в Арцахе. Я также приобрел опыт работы в частной компании - причем в публичной компании", - сказал Кочарян, подразумевая свою работы в качестве члена совета директоров инвестиционной компании "Система".

Коснувшись того, почему возвращается в политику, он отметил, что его вернули. При этом он заверил, что если бы ситуация в стране была хорошей - а работа в частной компании была очень интересной - никогда бы у него и в мыслях не было вернуться. По его словам, это был тот случай, когда опыт и знания работали на него, а не наоборот.

"Но оставаться равнодушным в этой ситуации, сказать - да ладно, кто-нибудь решит вопрос - я не вижу, кто решит. Вероятно, есть люди, которые тоже считают, что в состоянии решить. Хочу верить, что думают правильно, но, по моему впечатлению, я из числа людей, чья биография, опыт и знания более всего подходят для создавшейся ситуации. Причина возвращения - в ответственности к судьбе страны", - подчеркнул Кочарян.

Коснувшись экономических перспектив Армении, второй президент констатировал, что население страны сегодня составляет 2,9 млн. а фактически, скорее всего, проживает 2,5 - 2,6 млн. "Российский рынок составляет около 145 млн, рынок Евразийского экономического союза еще больше. При эффективном управлении, если мы здесь не будем мешать нашим предпринимателям и сделаем на шаг больше в направлении интеграции с Россией, уверен, войдя в этот большой рынок, такие резервные возможности откроются переде Арменией, что очень легко можно будет выйти из этой ситуации", - отметил второй президент РА.

Вместе с тем он убежден, что это будет интересно и России - в маленьких объемах содействовать до такой степени, чтобы Армения значительно отличалась своим экономическим прогрессом, и тем самым служила примером для других, с точки зрения более глубокой интеграции. "Это такой пример, который сделает привлекательным более глубокую интеграцию с Россией - сделает ее более привлекательной для других. Не буду вдаваться в детали конкретных моделей. У меня есть конкретный план действий, и я знаю, что делать", - сказал Кочарян.

Отвечая на вопрос об оптимизированных министерствах, он напомнил, что 25-30 % населения РА заняты в сфере сельского хозяйства и в этих

условиях, сокращать под предлогом оптимизации Министерство сельского хозяйства просто смешно. "Сфере сельского хозяйства нанесен серьезный ущерб. В первую очередь нужно восстановить это Министерство. Поскольку в этой области сегодня нет структуры, разрабатывающей политику отрасли. Это ненормально", - сказала Кочарян, добавив, что это касается и Министерства культуры.

По словам второго президента, у этих властей есть удивительное свойство - не слушать специалистов, как будто специалист враг. "Не знаю откуда это идет, может быть от того, что они ни в чем не являются специалистами, или же это в другом. Но, это комплекс, который просто уничтожил сферы. Они не способны слушать специалистов

- результат то, что имеем", - сказал он, добавив, что сельское хозяйство будет одним из движущих сил экономики Армении.