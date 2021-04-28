Среда, 28 Апреля 2021 14:34

АрмИнфо. Правящий парламентский блок "Мой шаг" предложил криминализировать воспрепятствование осуществлению избирательных прав принуждение к голосованию, предвыборное взяточничество, благотворительность в предвыборный период, а препятствование избирательному процессу может провести к признанию недействительным результатов выборов на данном избирательном участке.

Как отметил депутат от правящей фракции "Мой шаг" и автор поправок к Уголовному кодексу и связанных с ним Кодекс об административных правонарушениях и закон "О гражданстве" Ваагн Овакимян 28 апреля в парламенте, инициатива носит срочный характер и пакет нужно одобрить до внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Так, законодатель в рамках инициативы предлагает ввести наказание за подкуп избирателей (в том числе за его обещание) и уже не в виде штрафа или тюремного наказания, а исключительно тюремного наказания на срок от трех до шести лет.

"Новаторство" коснулось также агиткампании, в частности, за принуждение к отказу от предвыборной агитации грозит штраф до миллиона драмов и тюремный срок до трех лет, при отягчающих обстоятельствах - злоупотребление служебного положения, с применением насилия или его реальной угрозой - от 4 до 6 лет.

За применение насилия на избирательном участке или у входа грозит штраф до 500 тысяч драмов, арест на срок до 2 месяцев или тюремное заключение на срок до 3 лет, при отягчающих обстоятельствах - до 6 лет.

Кроме того, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или препятствие работе организаторов выборного процесса будет караться штрафом до миллиона драмов или тюремным заключением от 1,5 до года. Препятствование избирательному процессу может стать причиной признания недействительным результатов выборов на данном избирательном участке.

Законодатель ужесточил наказание за дачу или получение взятки, нарушение запрета на благотворительность в предвыборный период. При этом, предлагающий взятку освобождается от ответственности, если до раскрытия преступления напишет "явку с повинной" и будет содействовать раскрытию преступления.