Среда, 28 Апреля 2021 13:45

АрмИнфо.Я в молодости не занимался политикой, и в целом никогда не занимался политикой, и президентом НКР стал не в результате занятия политикой. Это было национально-освободительное движение и, возглавив движение, стал президентом. Об этом на встрече со своими сторонниками заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Я никогда не считал себя политическим деятелем. Я и сегодня не считаю себя таковым. Скорее, можно сказать, государственный деятель. Политикой не занимался, не состою членом какой-либо партии. В свое время был в компартии, вышел", - отметил Кочарян.

Говоря о молодежи, второй президент выразил убеждение, что безразличие к внутренней политике может привести к тому, через что уже пришлось пройти нашей стране - пребывать в стороне, не замечать, не бороться.

"То, что произошло, было подобно стихийному бедствию, наподобие цунами, повлиявшему на все сферы нашей жизни. У меня складывается впечатление, что на наш народ по сей день оказывается психологическое давление. Молодежь не должна оставаться в стороне, должна быть активной и требовательной”, - отметил Кочарян.

Вместе с тем, второй президент РА считает залогом успеха дисциплину. "К примеру, в моем характере есть такая черта - чувство ответственности и дисциплина. Я убежден, что если эти два компонента встречаются, успех неминуем - рано или поздно. Если цель реалистична, то нужно двигаться к ней и успех будет. Я считаю это залогом своего успеха", - сказал он, добавив, что необходимо постоянно над собой работать, пополнять свои знания в ежедневном режиме.

В этом ключе напомнил, что последние 11 лет работал в российском частном секторе, был в составе директоров в инвестиционной компании, занимающейся реабилитацией компании, оказавшейся в кризисе и продажу ее за более высокую цену. По его словам, это очень сложный процесс, требующий постоянной работы над собой, своими знаниями.