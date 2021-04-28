Среда, 28 Апреля 2021 13:19

АрмИнфо. В Республиканской партии Армении (РПА) отреагировали на обвинения президента Арцаха о том, что еще в начале октября был понятен исход второй арцахской воны, однако власти и оппозиция не пришли к консенсусу.

Так, пресс-секретарь РПА, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, в частности написал: "Капитулянты, если еще в начале октября был понятен исход войны, чего же вы 44 дня кричали - "победим!". Для вас была важна реакция политических властей или жизни наших парней?

Более того, именно я 12 октября предложил сдавшему земли обратиться к Путину (президент РФ - ред.), и остановить войну.

Так, что капитуляция и 5000 жертв на вашей совести. Единственными виновниками национальной трагедии являетесь Вы во главе с главным капитулянтом".

Отметим, что сегодня президент Арцаха Араик Арутюнян во время встречи с сотрудниками Министерства градостроительства и строительных компаний Арцаха, представляя ход 44-дневной войны, он отметил, что последствия войны были ему ясны еще в начале октября, но политические силы Армении не пришли к общему знаменателю.

"Не сформировался политический консенсус или единое мнение между оппозицией, проправительственными силами, правительством, и остановка войны в те дни считалось предательством", - сказал президент Арцаха.

Он также заверил, что после прекращения огня от 12 мая 1994 года "наше военно- политическое руководство не извлекло правильных уроков из мировых примеров и, имея преимущество в переговорном процессе, не смогло найти более благоприятных решений".